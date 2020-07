Diverse gezondheidsexperts vinden dat het kabinet binnen drie dagen nieuwe maatregelen moet nemen om een tweede coronagolf te voorkomen. Dat schrijven zij in een brief aan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, meldt Nieuwsuur donderdagavond, die de brief in handen kreeg.

De Jonge stuurde dinsdag een brief naar de Tweede Kamer waarin hij onder meer schreef dat hij diverse experts had uitgenodigd om mee te denken over verbeterpunten mocht een tweede coronagolf zich aandienen. De ingewonnen adviezen zal hij vervolgens in september naar de Tweede Kamer sturen.

Vier door de minister genoemde experts zouden echter niet tot het najaar willen wachten en stelden een brandbrief op. In die brief staat dat de deskundigen een "urgente dreiging voor de volksgezondheid" waarnemen. "De snelle progressie van het aantal gerapporteerde gevallen vraagt eveneens om snelle actie", schrijven zij.

De experts raden Rutte en De Jonge aan om "binnen uiterlijk drie dagen" diverse maatregelen te nemen. Zo bevelen zij het kabinet onder meer aan om de communicatie over de coronaregels naar de burger te verbeteren, het testen laagdrempeliger te maken en een mondkapjesplicht voor horeca- en contactberoepen in te stellen.

De brief (pdf) is ondertekend door epidemiologen Arnold Bosman en Amrish Baidjoe, gezondheidseconoom Xander Koolman en oud-ziekenhuisbestuurder en huisarts Wim Schellekens.

RIVM meldde forse stijging besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dinsdag dat het die week daarvoor 987 besmettingsgevallen van het coronavirus in Nederland had ontvangen. Bij de vorige update ging het nog om 534 nieuwe infecties.

Met name in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland is een toename van het aantal meldingen te zien.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie zei woensdagavond tijdens een ingelaste persconferentie dat de stijging van het aantal coronabesmettingen geldt als een waarschuwing. "De stijging is een stroomstoot die ons alert moet houden", zei hij onder meer.

Voor nieuwe maatregelen of het terugdraaien van de versoepelingen was volgens Grapperhaus voorlopig nog geen aanleiding.