België gaat niet verder met het versoepelen van de coronamaatregelen in het land. Vanwege de stijging van het aantal nieuwe besmettingen komen er juist extra maatregelen in de strijd tegen het virus, zegt premier Sophie Wilmès donderdag tijdens een persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad.

Dat de voor 1 augustus geplande versoepelingen niet doorgaan, komt niet als een verrassing; de premier maakte vorige week namelijk al duidelijk dat deze niet door zouden gaan als de cijfers zich negatief ontwikkelen.

Inmiddels is duidelijk dat steeds meer mensen positief testen op het coronavirus. In de eerste week van juli werden dagelijks tachtig tot negentig besmettingen gemeld. Maandag waren dat er 370. Het aantal nieuwe besmettingen lag vorige week met 1.290 88,6 procent hoger dan een week eerder.

"De laatste cijfers mogen u niet radeloos maken, maar moeten wel heel serieus genomen worden", zegt Wilmès. Daarom gelden vanaf zaterdag extra maatregelen, al begrijpt de premier dat dit een "harde klap voor het moreel" is. "Maar we nemen liever vandaag maatregelen dan dat we morgen spijt hebben."

Bredere mondkapjesplicht in heel België

Het dragen van mondkapjes wordt daarom verplicht op markten, op kermissen, in winkelstraten, op plekken waar veel mensen zijn en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek. In de horeca komt ook een mondkapjesplicht, al geldt er wel een uitzondering voor wie aan tafel zit.

Ook moeten horecazaken de contactgegevens van hun gasten noteren. Verder is besloten dat nachtwinkels uiterlijk om 22.00 uur moeten sluiten. Burgemeesters hebben bevoegdheden om indien nodig op lokaal niveau snel in te grijpen.

België voerde op 18 maart een lockdown in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. (Foto: Pro Shots)

'Nieuwe besmettingen vaak doordat mensen minder voorzichtig zijn'

Volgens Wilmès kan België niet langer tolereren dat mensen zich niet aan de geldende regels houden. Ze vertelt dat het aantal nieuwe besmettingen door verschillende oorzaken stijgt, maar dat het vaak gaat om personen die minder voorzichtig zijn geweest en veel met anderen in contact zijn geweest.

De premier wijst erop dat het mogelijk blijft om sociale contacten te onderhouden, maar alleen als iedereen een maximum van vijftien personen per week hanteert. "We merken dat veel te veel mensen contact hebben met meer dan vijftien personen per week", vertelt ze. "We moeten in staat zijn om personen op te sommen met wie je in de afgelopen week contact hebt gehad."

In België zijn in totaal 64.627 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 9.808 personen zijn overleden aan COVID-19.