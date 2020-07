Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, denkt dat de invoering van een mondkapjesplicht op korte termijn tot "chaos" zal leiden, zegt hij donderdagochtend in het radioprogramma Spraakmakers. Een snel ingevoerde verplichting is volgens hem niet te handhaven en zal leiden tot een stortvloed aan boetes.

Daarnaast vraagt de voorzitter van het Veiligheidsberaad zich af of een mondkapjesplicht ertoe leidt dat mensen niet langer onderling 1,5 meter afstand houden. "Ik weet niet of Nederland daaraan toe is na vier maanden in de anderhalvemeterstand te hebben gestaan."

Bruls zegt niet tegen de invoering van de mondkapjesplicht te zijn, maar pleit er wel voor hier de tijd voor te nemen. Het instellen van een mondkapjesplicht op korte termijn is te belastend voor de handhavers, stelt hij. "Het is midden in de zomer en ook onze handhavers hebben even rust nodig. In juli zijn maatregelen aangekondigd en daar zijn we op ingesteld. We zijn geen computers met zijn allen, dat geldt ook voor onze handhavers."

Bruls reageert daarmee op onder meer de oproep van burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Femke Halsema van Amsterdam. De burgemeesters willen dat het kabinet de invoering van een mondkapjesplicht gaat onderzoeken. Een dergelijke maatregel zou dan snel ingevoerd kunnen worden als de coronacijfers daar aanleiding toe geven, stelde Aboutaleb woensdagavond in de uitzending van Nieuwsuur. Vooralsnog is het alleen binnen het openbaar vervoer verplicht om een mondmasker te dragen.

Kabinet overweegt geen mondkapjesplicht

Het kabinet overweegt momenteel geen mondkapjesplicht, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan NU.nl weten. "Op het openbaar vervoer na, is het overal in Nederland mogelijk om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Daarom zien wij voorlopig geen reden om ons beleid te heroverwegen."

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het hiermee eens. "Het gebruik van mondkapjes kan - tot anders wordt bewezen - nooit een volledige vervanging zijn van de 1,5 meter", aldus een woordvoerder. "De onderbouwing van het RIVM voor het advies om mondkapjes alleen in het openbaar vervoer te dragen, staat nog steeds."

Deze onderbouwing is dat er beperkt wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van mondkapjes is. Volgens het RIVM is het beter om onderling 1,5 meter afstand te houden, aangezien de effectiviteit daarvan wel van bewezen is.

Deskundigen zijn het niet eens over het gebruik van mondkapjes. Volgens de een is het een goed idee om een mondmasker te dragen. Andere experts zeggen juist dat mondkapjes zorgen voor schijnveiligheid, waardoor mensen zich niet meer aan de verplichte 1,5 meter afstand houden.