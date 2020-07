Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en zijn Amsterdamse collega Femke Halsema willen dat het kabinet onderzoek doet naar het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje buitenshuis. Als de coronacijfers blijven stijgen, dan kan die maatregel snel ingevoerd worden, zo zegt Aboutaleb woensdagavond in Nieuwsuur.

"Het meest maak ik mij zorgen over het feit dat de belangrijkste maatregel, die waar we het meest van verwachten, de 1,5 meter, sleets is geworden", zegt Aboutaleb. "Voor heel veel mensen heeft die geen betekenis meer en dat betekent dat we ons moeten beraden op what's next."

Maar er is volgens de burgemeester geen alternatief. "Geen verplichte quarantaine, geen mondkapjesplicht. Ik kan ook namens mijn collega Femke Halsema zeggen dat wij vinden dat de mondkapjesmaatregel voorgesorteerd moet worden in Den Haag."

"Er is geen reden om de maatregelen morgen al in te voeren, maar we willen dat deze optie onderzocht gaat worden zodat die ingezet kan worden als het nodig is." Aboutaleb is dan voor een regeling dat je altijd buitenshuis een mondkapje moet dragen. "Dat is het beste te handhaven. Je hebt hem op of niet."

'Quarantaine moet verplicht na positieve test'

Ook vind Aboutaleb dat de thuisisolatie na een positieve test dwingender moet. "Als burgemeester heb ik juridisch een vrij zwakke basis. De maatregelen zijn vrijblijvend: het advies is om thuis te blijven. Ik kan momenteel niet iemand dwingen."

De GGD test momenteel zo'n 850 mensen per dag en gaat naar de duizend toe. Bij positieve resultaten wordt er bron- en contactonderzoek gedaan. "Maar niet iedereen is bereid om zijn kennissenkring bekend te maken", zegt Aboutaleb. En als die kennissenkring dan toch in beeld komt, dan zijn sommigen niet bereid om de quarantainemaatregelen te accepteren. "We hebben letterlijk meegemaakt dat de GGD iemand belde om te checken of hij in quarantaine was, en die was aan het afrekenen bij de kassa."

'Vier Offerfeest in huiselijke kring'

Ook in Rotterdam is te zien dat het aantal besmettingen weer toeneemt, en Aboutaleb maakt zich grote zorgen over bijvoorbeeld het Offerfeest, de islamitische feestdag die dit jaar wordt gehouden op 30 juli. "Traditiegetrouw komen dan veel mensen bij elkaar, zo'n twintig tot dertig in één huiskamer."

Aboutaleb vind dat levensgevaarlijk. "We hebben de afgelopen periode bij acht Rotterdams-Marokkaanse gezinnen veertig besmettingen geconstateerd. Allemaal als gevolg van groepsbesmettingen thuis." De burgemeeste rroept dan ook op om het feest binnen de kring van een huishouden te vieren, geen mensen uit te nodigen en niet bij anderen op bezoek te gaan.

Grapperhaus ziet geen aanleiding voor nieuwe maatregelen

Eerder op woensdagavond zei minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland geldt als een waarschuwing. Hij noemt de stijging "een stroomstoot die ons alert moet houden". Grapperhaus benadrukt dat mensen zich beter aan de regels moeten houden. "We konden op 1 juli versoepelen omdat we met z'n allen ons stinkende best hebben gedaan om het coronavirus onder controle te houden".

Voor nieuwe maatregelen of het terugdraaien van versoepelingen is volgens Grapperhaus voorlopig nog geen aanleiding. Maar hij zegt dat er mogelijk in de toekomst lokaal meer maatregelen nodig zijn. Hij sluit ook niet uit dat er regionaal meer zal worden gedaan tegen de verspreiding van het coronavirus.