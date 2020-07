De stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland geldt als een waarschuwing. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid woensdagavond gezegd tijdens een ingelaste persconferentie. De persbijeenkomst werd ingelast in verband met het stijgende aantal besmettingen in Nederland.

In het kort Grapperhaus noemt de toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland een waarschuwing

Hij dringt er op aan dat mensen zich beter aan de basisregels moeten houden

De rode draad bij de stijging zijn grote groepen mensen die samenkomen en geen 1,5 meter afstand houden

Voor nieuwe maatregelen is nog geen aanleiding. Mogelijk op termijn wel op regionaal niveau

"De stijging is een stroomstoot die ons alert moet houden", aldus de minister. Grapperhaus benadrukt dat mensen zich beter aan de regels moeten houden. "We konden op 1 juli versoepelen omdat we met z'n allen ons stinkende best hebben gedaan om het coronavirus onder controle te houden".

Volgens Grapperhaus is de rode draad bij de coronabrandhaarden dat grote groepen bijeenkomen zonder 1,5 meter afstand te houden. "Laat ik daar duidelijk over zijn: dat is geen goede ontwikkeling", aldus de minister. "Zorg dat je gedrag niet verslapt. Ook niet als je op vakantie, in een pretpark of met een glas wijn op een terras zit. Dat wil je toch blijven doen"

Voor nieuwe maatregelen of het terugdraaien van versoepelingen is volgens Grapperhaus voorlopig nog geen aanleiding, maar de toename van het aantal besmettingen is wel "een teken dat we ons beter aan de basisregels moeten houden". Hij herhaalt: "Houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten, laat je bij klachten testen, vermijd drukte, werk zo veel mogelijk thuis en was je handen helemaal stuk."

Grapperhaus zegt dat er mogelijk in de toekomst lokaal meer maatregelen nodig zijn. Hij sluit ook niet uit dat er regionaal meer zal worden gedaan tegen de verspreiding van het coronavirus.

200 Grapperhaus: 'Stijging besmettingen moet ons alert houden'

Rutte: 'We moeten extra waakzaam zijn"

Ook premier Mark Rutte heeft woensdagavond gereageerd op het stijgende aantal besmettingen. "Nu het aantal besmettingen weer stijgt, moeten we extra waakzaam zijn. Zoals Ferd Grapperhaus vanavond benadrukte: het is van groot belang dat we ons allemaal aan de basisregels blijven houden", schrijft hij op Twitter.

Rutte onderstreept dat het kabinet ook tijdens het politieke zomerreces de ontwikkelingen rondom het coronavirus blijft volgen. "Het kabinet houdt ook tijdens het reces een stevige vinger aan de pols", zegt hij.

Afgelopen week 987 nieuwe besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontving in de afgelopen week 987 meldingen over personen die positief zijn getest op het COVID-19-virus. Bij de update van vorige week ging het nog om 534 nieuwe besmettingen.

"Het nieuwe coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland", zei het RIVM over de cijfers. Met name in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland is een toename van het aantal meldingen te zien. Van minder dan de helft van de positief geteste personen is bekend waar hij of zij besmet is geraakt.