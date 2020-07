Antwerpen voert extra coronamaatregelen in vanwege het toenemend aantal nieuwe besmettingen in de Belgische stad. Zo geldt er vanaf zaterdag een bredere mondkapjesplicht en moeten horecazaken de contactgegevens van klanten noteren, aldus burgemeester Bart De Wever woensdag.

De lokale autoriteiten zijn woensdag bijeengekomen om de maatregelen uit te werken. Volgens de burgemeester zijn deze nodig omdat de situatie "bijzonder ernstig is".

Er gaat een mondkapjesplicht gelden op alle markten, kermissen en alle publieke ruimtes. Er geldt een uitzondering voor statische activiteiten waarbij voldoende afstand gegarandeerd kan worden. Er hoeft bijvoorbeeld geen mondkapje gedragen worden tijdens het eten op een terras, maar wel als je naar het toilet loopt.

Verder moeten alle horecazaken de contactgegevens van hun klanten registeren. Er wordt ook strenger gehandhaafd op de regels die gelden voor de horeca. De burgemeester waarschuwt dat horecazaken "zonder uitzondering en zonder pardon" gesloten kunnen worden.

Om te voorkomen dat mensen na de sluiting van de horeca om 1.00 uur zich verplaatsen naar pleinen of andere openbare ruimtes mogen winkels vanaf vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur geen alcohol meer verkopen.

Verbod op delen van alcoholische dranken

Ook verbiedt Antwerpen hoog risicovol consumptiegedrag. Hieronder valt het delen van alcoholische dranken en het gebruik van een waterpijp. Verder meldt De Wever dat samenscholing met meer dan tien personen niet is toegestaan, tenzij onderling voldoende afstand wordt gehouden.

De Antwerpse burgemeester noemt de maatregelen redelijk en proportioneel. "We weten dat de trend van de cijfers in ieder geval sowieso nog een tijdje zal stijgen", benadrukt hij. "Deze maatregelen zijn dus nodig om op termijn een volledige lockdown van het maatschappelijk leven te voorkomen."

Het Veiligheidsberaad in België maakt donderdag bekend of de geplande versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 augustus doorgaan. Premier Sophie Wilmès sprak een week geleden al van een "heropleving van het virus", maar ze wilde toen niet te ver op de zaken vooruitlopen. Sinds haar uitspraken is het aantal nieuwe besmettingen verder gestegen.