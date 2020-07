Het aantal bij de GGD's uitgevoerde coronatesten oversteeg woensdag het half miljoen. Toch zijn de GGD's op zoek zijn naar manieren om het testen op het coronavirus "nog beter, sneller en makkelijker" te maken. Want, zo bleek uit onderzoek van de GGD's en het RIVM, hoewel veel mensen de intentie hebben om zich te laten testen, laat slechts een klein deel dat bij daadwerkelijke klachten ook doen. Wat speelt daarbij een rol?

"Het leeuwendeel van de mensen staat achter het beleid om thuis te blijven en te testen bij symptomen. Bijna drie kwart van de mensen die geen symptomen hebben, geeft aan zich te willen laten testen bij klachten", zegt Marijn de Bruin, hoogleraar gezondheidspsychologie en gedragsonderzoeker bij het RIVM tegen NU.nl.

Ontwikkelen mensen klachten die passen bij een besmetting, dan heeft slechts een derde de intentie zich te laten testen. "Wellicht dat mensen er dan achter komen wat er komt kijken bij een dergelijke situatie: je moet bijvoorbeeld naar een teststraat om je te laten testen en in afwachting van het resultaat thuisblijven", aldus De Bruin. "En dat terwijl veel mensen hun klachten als mild en onschuldig ervaren."

Bij de beslissing om zich wel of niet te laten testen maakt iedereen een eigen afweging, ziet De Bruin bij het gedragsonderzoek. Praktische redenen zouden hierbij ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een testlocatie. Maar ook minder praktische zaken - zoals verhalen over dat de test niet heel prettig zou zijn - zouden doorslaggevend kunnen zijn in de keuze. Zo vinden sommige mensen dat het wattenstaafje wel erg ver in de neus wordt gestopt. Dergelijke signalen over deze angst om te testen zijn echter nog niet bekeken in het gedragsonderzoek van het RIVM.

'Gewend om niet bij elke milde klacht naar de huisarts te gaan'

Mensen die zich niet laten testen, redeneren vaak vanuit hun eigen gezondheid, zegt gezondheidspsycholoog De Bruin. "Naast de mensen die hun klachten niet ervaren als een mogelijke coronabesmetting zijn er ook mensen die het even willen aankijken. We zijn gewend om niet bij elke milde klacht naar bijvoorbeeld de huisarts te gaan. Een begrijpelijke reactie, maar voor de verspreiding is het van belang om de test niet uit te stellen", aldus De Bruin.

Bij de keuze om je wel te laten testen speelt vaak het maatschappelijk belang een rol. "Deze mensen laten zich testen om anderen te beschermen, of omdat ze iemand in hun omgeving hebben met een kwetsbare gezondheid. Deze mensen geloven ook in de effectiviteit van het testen."

'Er zal altijd enige mate van ongemak bij testen blijven'

De signalen over bereikbaarheid van een testlocatie herkent ook de woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. Zo moeten sommige potentiële coronapatiënten naar een andere stad rijden voor de dichtstbijzijnde testlocatie, terwijl niet iedereen over een rijbewijs beschikt. De GGD'S zijn echter continu aan het onderzoeken hoe afnemen van coronatests "beter, sneller en makkelijker kan", stelt de woordvoerder.

"Het is niet de bedoeling dat er een drempel ligt tussen je willen laten testen en het daadwerkelijk doen. Maar tot de dag komt dat er een snellere test beschikbaar is, of beter nog, een vaccin, zal er altijd enige mate van ongemak bij het testen blijven spelen. Het blijft iets van je vragen."

Ook de signalen over dat sommige mensen de test niet als heel aangenaam ervaren, zijn bekend bij de GGD. Volgens de koepelorganisatie wordt er door meerdere partijen 'keihard' gewerkt aan andere manieren om je te laten testen op het coronavirus. "Mensen vragen zich af waarom de GGD geen test gebruikt die aangenamer is. Dat komt omdat er op dit moment nog geen andere test beschikbaar is."