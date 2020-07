Het reisadvies voor Kroatië, waar momenteel duizenden Nederlanders zitten, veranderde dinsdag van geel in oranje. Er worden extra vluchten richting Schiphol geregeld en vakantiegangers moeten twee weken in quarantaine. Toch is er geen reden tot paniek, stelt reisorganisatie ANVR met klem.

Zo'n vijftienhonderd Nederlanders zitten nu in Kroatië via de officiële reisorganisaties die bij ANVR aangesloten zijn. Naar schatting een paar duizend landgenoten zijn op eigen houtje op vakantie in het Balkanland - Kroatië is een populaire bestemming voor kampeerliefhebbers.

Het advies van het ministerie is duidelijk: bij code oranje moeten alle niet-noodzakelijke reizen afgebroken of geannuleerd worden. "Een vakantiereis is niet noodzakelijk", verduidelijkt ANVR-directeur Frank Oostdam. "Dus het wordt met klem aangeraden om terug naar Nederland te gaan."

Reisorganisaties proberen extra vluchten naar Nederland te regelen, maar veel Nederlanders zijn op vakantie met de auto en moeten dus op eigen houtje terugrijden. Premier Mark Rutte liet vorige maand duidelijk weten dat in dit soort situaties geen steun wordt verleend met de repatriëring van vakantiegangers.

'Geen garanties dat dit niet vaker gebeurt'

De ANVR adviseert Nederlanders in Kroatië wel om goed naar hun eigen specifieke situatie te kijken en een inschatting te maken van wat de veiligste optie is. "Als jij in een afgelegen resort zit en over twee dagen een vlucht naar huis hebt, is het niet veiliger om nu halsoverkop naar het vliegveld te rennen", noemt Oostdam een voorbeeld.

De voorman van de Nederlandse reisbranche beklemtoont dat van tevoren duidelijk was dat dit soort situaties zich de komende zomer voor konden doen. "De situatie kan veranderen", beklemtoont hij. "We zien in meerdere landen het aantal besmettingen stijgen. Dus we kunnen niet uitsluiten dat het vaker zal gebeuren dat de kleurcode van een land of regio verandert."

'Ook in Nederland problemen als we ons niet aan regels houden'

Toch blijft het volgens de ANVR verantwoord om in Europa op vakantie te gaan, mits reizigers zich van tevoren oriënteren. "De problemen met de stijgende besmettingen komen niet doordat toeristen zich verplaatsen. Maar door mensen die zich niet meer aan de regels houden. De situatie is in dat opzicht in alle landen met een code geel hetzelfde."

Op vakantie gaan in landen met een code geel is nog steeds verantwoord, zegt de reisorganisatie. "Het systeem van kleurcodes werkt prima", stelt Oostdam. "Het gaat er niet om waar je je bevindt, maar hoe je je gedraagt. Een code geel betekent dat de situatie in dat land hetzelfde is als in Nederland. Hier geldt ook dat we ons moeten blijven houden aan de regels, als we willen dat het coronavirus beheersbaar blijft."