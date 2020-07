De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag zijn mede-Amerikanen aangeraden om een mondkapje te dragen als ze niet voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Ook zegt hij dat de virusuitbraak in de Verenigde Staten erger zal worden voordat het beter zal gaan.

Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat Trump tot op heden de coronapandemie altijd heeft gebagatelliseerd en sceptisch was over mondkapjes.

"Of je een kapje nou leuk vind of niet, ze hebben nut en we kunnen momenteel elk voordeel gebruiken", aldus de president tijdens de eerste corona-briefing in maanden vanuit het Witte Huis.

Mondkapjes werden de laatste tijd een politieke kwestie, waarbij vooral Trump-supporters zeiden dat het dragen ervan indruisen tegen hun vrijheden.

Trump zelf was tot voor kort nooit zelf bemaskerd te zien. Dinsdag zei hij dat hij er inmiddels "aan gewend is" en dat hij er een zal dragen in gezelschap of in een lift.

De ommezwaai van Trump is te verklaren omdat in veel Amerikaanse staten de coronabesmettingen exponentieel toenemen, ook in staten die voor Trump belangrijk zijn voor zijn herverkiezing, zoals Florida, Texas en Arizona.

In de Verenigde Staten zijn op dinsdag meer dan duizend doden gemeld die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Bijna 142.000 mensen zijn inmiddels bezweken aan de gevolgen van Covid-19. Ruim 3,8 miljoen mensen zijn besmet met het virus.