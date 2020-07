Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt dinsdag het advies voor reizen naar Kroatië aan naar kleurcode oranje. Omdat de verspreiding van het coronavirus in het land versnelt, wordt aangeraden alleen noodzakelijke reizen te maken.

Na verblijf in Kroatië krijgen Nederlanders dringend het advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Reizen naar landen waar een oranje kleurcode geldt, zijn niet verzekerd.

De afgelopen weken stijgt de besmettingsgraad in het bij Nederland populaire vakantieland. Hoewel het totale aantal bevestigde gevallen (4.422) nog relatief klein is, groeit het aantal besmettingen gestaag. In totaal zijn 122 mensen in Kroatië overleden aan de gevolgen van het virus.

In Centraal-Europa en de Balkan groeien de zorgen over de verspreiding van het coronavirus. Veel landen in deze regio's kwamen de eerste maanden van de pandemie dankzij strenge maatregelen door met weinig besmettingen. Maar nu de regels versoepeld zijn, wordt het virus in onder meer Bulgarije, Roemenië en Servië sneller verspreid.

Dit weekend zal Kroatië strengere maatregelen tegen het virus aankondigen, zei de minister van Binnenlandse Zaken Davor Bozinovic afgelopen maandag nog. Sinds 10 juni is het gebruik van mondmaskers in bijna alle openbare ruimtes verplicht.

De Kroatische regering staat steeds meer onder druk, omdat critici vinden dat zij te soepel omgaat met grote bijeenkomsten, zoals bruiloften. Mogelijk zullen de nieuwe maatregelen zijn gericht op de omvang van bijeenkomsten, liet het hoofd van het Kroatische instituut voor volksgezondheid volgens lokale media weten.

"We moeten iets aanscherpen", zei Bozinovic. "Het blijkt namelijk dat je traditie niet in een nacht kunt veranderen. Alle bijeenkomsten waarbij mensen elkaar normaal gesproken omhelzen, vergroten het risico op verspreiding van het virus".

Afgelopen donderdag scherpte Nederland ook al het reisadvies voor reizen naar Bulgarije aan. Op dat moment zaten er tussen de duizend en vijftienhonderd Nederlanders in het land, zei reisbrancheorganisatie ANVR tegen BNR Nieuwsradio.