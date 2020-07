Een nieuwe forse stijging van het aantal coronabesmettingen kwam in Nederland eerder dan verwacht, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in gesprek met NU.nl. "We hadden gedacht dat het golfje na de zomervakantie zou komen. Maar als het zo doorgaat, dreigt die wat eerder te komen."

Het RIVM maakte dinsdag bekend dat in een week tijd bijna duizend mensen positief zijn getest op het coronavirus. Een week ervoor waren dat er ruim vijfhonderd.

Een "zorgelijke" ontwikkeling, zo noemt het RIVM het. Maar dat betekent niet dat er direct versoepelingen moeten worden teruggedraaid.

Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames blijft nog ruim binnen de gestelde norm. Pas als die waarden oplopen, moet er gesproken worden over het opnieuw invoeren van extra maatregelen.

Ondanks het flink opgelopen aantal besmettingen komt het Outbreak Management Team (OMT) nog niet bijeen.

Virus eerder teruggedrongen door maatregelen

"We hebben de afgelopen maanden het aantal besmettingen terug weten te dringen en dat kwam door de maatregelen waaraan we ons goed hielden", aldus de woordvoerder. "Nu zie je het omgekeerde gebeuren."

"Feestjes die eerst niet door konden gaan, zie je nu toch doorgaan", aldus de zegsman. Daardoor zijn lokale clusters van besmettingen te zien, zoals in Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

'Voorkomen van besmettingen bij kwetsbaren'

De meeste besmettingen zijn geconstateerd bij mensen tussen de twintig en veertig jaar. "Over het algemeen hebben die minder symptomen en belanden die minder snel in het ziekenhuis", zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

"Maar we willen niet dat via deze groep besmettingen doorsijpelen in de groep ouderen en kwetsbaren", aldus Timen. "We willen niet wachten op het moment dat het aantal ic-opnames weer stijgt. Want als we zo doorgaan, gaan we bijvoorbeeld ook weer introducties van het virus in verpleeghuizen zien."

"Mensen moeten beseffen dat ze onderdeel kunnen zijn van de toename van het aantal besmettingen en niet denken: het zal wel niet aan mij liggen", aldus de woordvoerder. "Blijf dus thuis bij klachten. En ook voor mensen die zich hebben laten testen en wachten op de uitslag geldt: ga niet naar werk en doe niet zelf boodschappen. Dat is heel belangrijk."