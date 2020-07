Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontving in de afgelopen week 987 meldingen over personen die positief zijn getest op het coronavirus. Bij de update van vorige week ging het nog om 534 nieuwe personen.

Ook zijn er negentien nieuwe opnames, dat zijn er drie meer dan vorige week. Er zijn deze week zeven mensen overleden, dat is er één meer. "Het nieuwe coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland", zo zegt het RIVM over de cijfers.

Met name in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland is een toename te zien in het aantal meldingen. Het RIVM wijst er nogmaals op mensen zich aan de maatregelen moeten houden: "afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij de eerste klachten".

Verspreid over het land zijn 96 lokale uitbraken. Het gaat hier in de meeste gevallen bijvoorbeeld om leden van hetzelfde huishouden. Ook was er een café in Hillegom dat zorgde voor maar liefst 23 besmettingen die tot dusver zijn bevestigd.

Tussen 13 en 19 juli hebben bijna 90.000 personen zich laten testen, de week daarvoor ging het om ruim 75.000 testen. 7,5 procent van de positief geteste mensen is in de voorgaande twee weken in het buitenland geweest. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat ze in het buitenland besmet zijn geraakt.

Reproductiegetal stijgt ook

Het reproductiegetal (Rt), waarmee wordt gemeten hoe snel het virus zich verspreidt, ligt deze week op 1,29. "Het is voor het eerst sinds 15 maart dat de bandbreedte van de Rt geheel boven de 1,0 ligt. Dat is ook een aanwijzing dat na een periode van weinig besmettingen de verspreiding van het coronavirus weer toeneemt in Nederland."

De GGD voert na een positieve uitslag altijd een bron- en contactonderzoek uit. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Het RIVM meldt hierbij wel dat er waarschijnlijk meer besmettingen zijn dan nu bevestigd is, omdat niet iedereen met klachten een test laat uitvoeren.

Van minder dan de helft van de positief geteste personen is bekend waar hij of zij besmet is geraakt. Van de mensen waarbij het wel bekend is, is ruim de helft in de thuissituatie besmet geraakt. Ongeveer 4,1 procent is in de horeca besmet geraakt, dat gaat de afgelopen weken om 26 personen in totaal.

252 Het coronavaccin komt eraan, maar kom jij wel aan de beurt?

Testresultaten door Nederland besteld Oxford-coronavaccin positief

Maandag werd bekend dat de eerste testresultaten van het Oxford-coronavaccin waar Nederland exemplaren van heeft gereserveerd positief zijn. Het middel zit nu in fase 3, waarin bij een grote groep mensen wordt onderzocht of het middel effectief beschermt tegen het coronavirus.

Drie andere vaccins worden op dit moment of zeer binnenkort ook grootschalig op mensen getest.