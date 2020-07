De vooraanstaande Belgische viroloog Marc Van Ranst ziet twee oorzaken van de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in zijn land: die is enerzijds te verklaren doordat mensen elkaar vaker zien, en anderzijds doordat zij terugkomen van vakantie, zegt hij dinsdag in gesprek met NU.nl.

Van Ranst adviseert de Belgische overheid over het coronavirus, zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel dat in Nederland doet. Het aantal besmettingen stijgt in België momenteel dagelijks met ongeveer tweehonderd, vertelt Van Ranst in de NU.nl-podcast Dit wordt het nieuws.

De oorzaak van de opleving is "makkelijk te verklaren", legt hij uit. "Er zijn twee verklaringen. Eén: mensen denken dat de epidemie afgelopen is. Op 8 juni ging de horeca open en dat waren in België een beetje de bevrijdingsfeesten. Dan trekken we ons minder aan van het virus."

"Het probleem is: het virus trekt zich nog wel iets aan van ons. Meer mensen zien elkaar, en dan krijg je een groter aantal besmettingen." Bovendien ziet Van Ranst "overal" dat mensen zich minder goed aan de coronaregels houden.

Als tweede factor noemt Van Ranst de reizen die mensen maken. "Mensen gaan op vakantie, zien weer andere mensen daar, gaan vaak feesten, en dan vergroot je ook de kans op overdracht van het virus." Bovendien zien familieleden elkaar in de vakantietijd vaker en gaan mensen met een dubbele nationaliteit die naar een land buiten de Europese Unie zijn geweest, na thuiskomst niet altijd in quarantaine.

'Nederland komt ook wel aan de beurt'

De opleving in België moet een wake-upcall zijn voor België en andere landen, zoals Nederland, aldus Van Ranst. "Het virus maakt heus geen onderscheid tussen België en Nederland. Dan komen jullie ook wel aan de beurt."

"Er is geen magische formule om dat tegen te houden. Ook in Nederland komen veel meer mensen samen dan een paar maanden geleden, en ook in Nederland komen mensen terug van hun reis. Het is een kwestie van tijd", vreest Van Ranst.

Nederland telde maandag 185 nieuwe bevestigde besmettingen, iets minder dan in België dus. Ons land telt echter 33 procent meer inwoners dan België en 27 procent meer oppervlakte.

Beluister het complete interview met Marc Van Ranst in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl: