Alle buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en andere medewerkers uit het team Toezicht & Handhaving in Schiedam moeten twee weken in quarantaine, nadat negen medewerkers positief zijn getest op het coronavirus. Dat meldt de gemeente Schiedam maandag op de website.

Twee medewerkers die COVID-19-symptomen vertoonden, lieten zich vorige week testen. Nadat bleek dat de medewerkers besmet waren met het virus, is in overleg met de GGD besloten om alle medewerkers uit het team te laten testen, waarna nog eens zeven besmettingen aan het licht kwamen. Waar en hoe deze medewerkers besmet zijn geraakt, wordt nog onderzocht.

Na advies van de GGD is besloten om alle medewerkers - ook de medewerkers die negatief testten - preventief in quarantaine te plaatsen. Het gaat om in totaal zo'n vijftig medewerkers.

Het college van burgemeester en wethouders in Schiedam zegt erg geschrokken te zijn van de uitslag. "De gemeente zal het advies ter harte nemen, ondanks dat dit veel vraagt van de betrokken medewerkers, zeker in deze vakantieperiode. Het gaat bovendien om medewerkers die de afgelopen maanden bijna onafgebroken in de frontlinie hebben gewerkt", schrijft de gemeente.

Omdat de boa's niet aan het werk kunnen, worden hun taken tijdelijk uitgevoerd door de politie en afvalbedrijf Irado.