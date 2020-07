Ten opzichte van drie weken geleden raken drie keer zoveel Spanjaarden besmet met het coronavirus, blijkt maandag uit data van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid.

Op dit moment raken 27 op de 100.000 Spanjaarden besmet met het coronavirus, aldus het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Eind juni was dit 'slechts' 8 op de 100.000.

Het coronavirus was enige tijd onder controle in Spanje, maar sinds de strenge maatregelen in het land eind juni versoepeld werden, zijn er zo'n 201 nieuwe lokale uitbraken vastgesteld. Met name in de regio's Catalonië en Aragón is het lastig om het virus onder controle te houden.

"De nieuwe uitbraken vinden plaats waar de regels versoepeld zijn", zei de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa maandag. "Bijvoorbeeld tijdens familiebijeenkomsten of in het nachtleven."

Steeds meer regio's verplichten mondkapjes

Illa noemt de situatie in Catalonië zorgwekkend en roept de inwoners op de coronamaatregelen te respecteren. Zaterdag meldden de lokale autoriteiten van Catalonië 1.226 nieuwe besmettingen sinds een dag eerder.

De Catalaanse regering vraagt vier miljoen inwoners van de regio Barcelona om de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook wordt afgeraden om met meer dan tien personen samen te komen.

Om uitbraken te voorkomen, hebben de meeste Spaanse regio's gezichtsmaskers inmiddels verplicht gesteld, zelfs in situaties waarin social distancing kan worden gegarandeerd. Op onder meer de populaire vakantie-eilanden Mallorca en Ibiza is dit het geval. Ook in de provincies Castellón, Valencia en Alicante is het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte, ook als je 1,5 meter afstand kunt houden, verplicht.

In totaal zijn nu 264.836 mensen in Spanje besmet geraakt met het coronavirus. Afgelopen weekend werden er 4.581 nieuwe besmettingen geregistreerd. Meer dan 28.000 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.