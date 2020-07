De 27 EU-regeringsleiders hebben maandagavond hun overleg weer hervat nadat het gezamenlijk samenkomen die middag al enkele keren was uitgesteld. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, had zijn handen vol om zijn herziene plannen voor een herstelfonds om de coronacrisis te bestrijden voor te bereiden.

Na een lange vergadersessie tot maandagochtend vroeg, kregen de EU-leiders even de tijd om bij te komen.

Er waren wat telefoongesprekken en vooroverleggen nodig voordat iedereen weer in de plenaire zaal van het Europagebouw in Brussel kon plaatsnemen.

Bondskanselier Angela Merkel heeft heel voorzichtig hoop op een akkoord, liet ze voor aankomst bij de vergaderlocatie weten. Na de lange onderhandelingen van zondag op maandag is er "aan een kader voor een mogelijke overeenkomst gewerkt" met uitzicht op "een mogelijke overeenkomst".

Merkel refereerde aan haar voorstel dat zij samen met de Franse president Emmanuel Macron in mei heeft ingediend en dat nu nog steeds dient als basis voor het Europese herstelfonds. Het plan dat nu voorligt behelst 750 miljard euro, de grote vraag is hoeveel daarvan uit giften bestaat en hoeveel uit leningen.

Discussiepunt blijft giften en leningen

De originele verdeling was twee derde giften en een derde leningen. Dat was voor premier Mark Rutte te gortig. Samen met Denemarken, Oostenrijk, Zweden en later ook Finland pleiten zij voor minder giften, het liefst zien zij die helemaal verdwijnen, maar dat lijkt geen haalbare optie meer. Er circuleert nu een getal rond van 375 miljard euro leningen en 375 giften.

In ruil voor giften worden hervormingen gevraagd van de ontvangers, dat zullen naar alle waarschijnlijkheid landen in Zuid-Europa zijn. De discussie spitst zich nu vooral toe op hoe die hervormingen worden gecontroleerd.

Rutte wil daar een veto voor hebben, maar dat zien andere landen als ongewenste Europese bemoeienis met hun nationale politiek. Er wordt al enkele dagen gesproken over de mogelijkheid van een noodrem. Dat geeft iedere lidstaat de gelegenheid in te grijpen als de afspraken niet worden nagekomen.

Hier wordt nog over onderhandeld, maar het ziet er niet ongunstig uit, valt er uit het Nederlandse kamp te horen.

De meerjarenbegroting van de EU ter grote van zo'n 1.100 miljard euro staat ook nog op het programma. Het noodfonds wordt hier direct aan gekoppeld. Daarnaast moeten de regeringsleiders het eens worden over de spelregels rondom het respecteren van de rechtsstaat. Dat plan krijgt veel verzet vanuit Oost-Europese landen waaronder Hongarije en Polen.