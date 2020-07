De eerste testresultaten van het Oxford-coronavaccin, waar Nederland samen met Duitsland, Frankrijk en Italië zeker 300 miljoen potentiële vaccins van heeft gereserveerd, zijn positief. "Het is veilig en zorgt voor een reactie vanuit het immuunsysteem", zo wordt maandag bekendgemaakt.

Het gaat om het middel AZD1222, dat wordt gemaakt door het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en wetenschappers van de universiteit van Oxford.

De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet. Het gaat hier om de testresultaten van fase 1, waarin is onderzocht of het vaccin veilig is en of het immuunsysteem reageert op het vaccin. "Meer testen zijn nodig om te bekijken of het vaccin beschermt tegen infectie."

Overigens is het geen verrassing dat de resultaten van fase 1 positief zijn: op dit moment bevindt het onderzoek naar dit vaccin zich namelijk al in fase 3. In deze fase wordt bij een grote groep mensen onderzocht of het vaccin beschermt tegen COVID-19.

De hoop is dat het vaccin voor het einde van het jaar op grote schaal geproduceerd kan worden.

Meer vaccins worden geproduceerd

Naast het Oxford-vaccin worden nog twee vaccins op dit moment of zeer binnenkort grootschalig op mensen getest.

Het vaccin van het farmaceutische bedrijf Moderna wordt vanaf 27 juli in de VS op 30.000 mensen getest. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek naar dit vaccin werden donderdag gepubliceerd. Uit onderzoek onder 45 gezonde vrijwilligers bleek dat het immuunsysteem reageert op het vaccin en er werden geen ernstige bijwerkingen ontdekt.

Daarnaast wordt het vaccin van de Chinese farmaceut Sinovac getest in Brazilië getest op negenduizend zorgmedewerkers. Als het vaccin werkt, wil het bedrijf voor het einde van dit jaar miljoenen vaccins produceren.