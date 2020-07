In België wordt serieus gevreesd voor een tweede coronagolf. De afgelopen zeven dagen werden daar dagelijks gemiddeld 143 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is een forse stijging met een week eerder, toen dat daggemiddelde nog op 89 lag.

Marc van Ranst, de Vlaamse collega van Jaap van Dissel, zei afgelopen week op het Belgische Radio 1 dat het land aan de start staat van een tweede golf. "Dit is een absolute wake-upcall. Als de cijfers zo blijven evolueren, moeten versoepelingen teruggedraaid worden."

Het daggemiddelde ligt overigens nog een stuk lager dan ten tijde van het begin van de coronacrisis. Toen werden er in België dagelijks gemiddeld zo'n zestienhonderd nieuwe infecties gemeld.

De uitbraak lijkt deze keer regionaler te liggen. Veel besmettingen beperken zich tot bepaalde gemeenten, al liggen deze gemeenten wel over het hele land verspreid. Sciensano, het Belgische RIVM, heeft een overzicht per gemeente gepubliceerd met onderaan een landkaartje.

Het overlegcomité komt zondag bijeen om de situatie te bespreken, meldt De Standaard.

België verplicht mondkapjes

België heeft de laatste weken verschillende nieuwe maatregelen geïntroduceerd om de verspreiding van het virus in te perken. De recentste was de invoering van de mondkapjesplicht.

In het hele land is het sinds begin deze maand verplicht om een mondkapje te dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen en musea. Het niet dragen van een mondkapje kan een boete opleveren.

Tot dusver overleden volgens de John Hopkins University 9.800 mensen aan de gevolgen van het coronavirus in België. Bijna 64.000 mensen raakten besmet.