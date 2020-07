Dat de meeste Europese vakantielanden weer een geel reisadvies hebben, betekent niet dat het coronavirus zich volledig gedeisd houdt. Op sommige plekken dreigt het virus weer op te laaien. Een overzicht van de stand van zaken.

België: aantal besmettingen stijgt flink

In België neemt het aantal coronabesmettingen weer flink toe. De afgelopen zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 143 nieuwe infecties gemeld. De week ervoor was dat nog 89. Toch is het nog altijd laag, vergeleken met de piek in april, toen het om zo'n zestienhonderd gevallen per dag ging.

Marc van Ranst, de Vlaamse evenknie van Jaap van Dissel, zei op de Belgische Radio 1 dat het land aan de start staat van een tweede golf. "Dit is een absolute wake-upcall. Als de cijfers zo blijven evolueren, moeten versoepelingen teruggedraaid worden."

Desondanks lijkt de uitbraak dit keer wel regionaler. Veel besmettingen beperken zich tot bepaalde gemeentes, al liggen die gemeentes wel over het land verspreid. Sciensano, het Belgische RIVM, heeft hier een overzicht per gemeente gepubliceerd met onderaan een landkaartje.

Spanje: stijging in het noordoosten

In Spanje loopt het aantal besmettingen met name in het noordoosten fors op. Zaterdag meldden de lokale autoriteiten 1.226 nieuwe besmettingen in Catalonië ten opzichte van een dag eerder. De Catalaanse overheid vraagt vier miljoen inwoners in en om Barcelona de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven.

Ook in de naastgelegen regio Aragón stijgt het aantal besmettingen. In beide provincies begon de uitbraak bij seizoenswerkers, maar zijn nu ook de regionale hoofdsteden Zaragoza en Barcelona bereikt.

In totaal telde Spanje al zo'n 170 beperkte lokale uitbraken sinds de lockdown op 21 juni werd opgeheven.

Frankrijk: R soms boven de 1

De besmettingsaantallen zijn in Frankrijk nog laag, maar gezondheidsorganisaties uiten wel hun zorgen over het feit dat het reproductiecijfer (de zogeheten R) stijgt. Met een R onder de 1 is het virus aan het uitdoven, met een R boven de 1 laait het juist weer op.

Met name in de toeristische regio Bretagne was het reproductiecijfer afgelopen week hoog: 2,62. Gemiddeld besmet één coronapatiënt daar dus 2,62 anderen. Ook in een ander toeristisch gebied stijgt de R: Provence-Alpes-Côte d'Azur registreerde afgelopen week 1,55. Ook in Parijs is een stijging te zien, maar die is vooralsnog klein.

De Franse president Emmanuel Macron zei dinsdag dat het coronavirus "een beetje terugkomt". Daarom is het dragen van een mondkapje vanaf maandag verplicht in alle publiek toegankelijke gebouwen, zoals cafés, winkels, ziekenhuizen en bibliotheken. In het OV was dat al een vereiste.

Italië: stabiel

Het coronavirus lijkt momenteel stabiel in Italië. Het ministerie van Gezondheid noemt de situatie in een zondag gepubliceerd rapport "laag kritisch" met een lichte toename van het aantal besmettingen. De autoriteiten benadrukken wel dat de huidige voorzorgsmaatregelen nageleefd moeten blijven worden, omdat het virus anders snel weer hard toe kan slaan.

Duitsland: stabiel aantal besmettingen, wel lokale uitbraken

De Duitse overheid zegt dat het nieuw aantal bevestigde besmettingen met het virus al enkele weken "stabiel" is. Dagelijks worden tussen de tweehonderd en vierhonderd nieuwe besmettingen vastgesteld in het land. Het relatieve aantal besmettingen is de afgelopen week echter wel licht toegenomen met 3,1 besmettingen per 100.000 inwoners. Vorige week was dat nog 2,6.



Volgens het Robert Koch Institute, vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, heeft Duitsland vooral te kampen met lokale uitbraken. Deze komen voor in onder meer vleesverwerkingsbedrijven, opvangcentra voor asielzoekers, zorgcentra en in familie- of religieuze setting. Zo kreeg de deelstaat Noordrijn-Westfalen vorige maand te maken met een grote uitbraak van het virus onder medewerkers van een slachthuis. Meer dan vijftienhonderd medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf Tönnies testten positief op het virus, waarop de Duitse overheid een lockdown afkondigde voor het gebied rondom het slachthuis.



Op dit moment ziet het RKI onder meer een uitbraak in de deelstaat Beieren. Een aantal vluchtelingen in twee verschillende opvangcentra in de gemeente Bad Toelz-Wolfrathshausen testte positief op het virus. Hoewel de landelijke cijfers stabiel lijken, heeft het land wel aangegeven regionale lockdowns in te stellen als een uitbraak in de regio daartoe aanleiding geeft.

Engeland: paar regionale hotspots

Het Verenigd Koninkrijk als geheel is de zwaarst getroffen Europese natie en van de landen die daar deel van uitmaken, werd Engeland veruit het hardst geraakt. De uitbraak is daar inmiddels redelijk onder controle en veel van de lockdownmaatregelen zijn versoepeld.

Er is nog wel sprake van enkele regionale hotspots, zoals de stad Leicester in de East Midlands. Het reproductiecijfer van het virus ligt op andere plekken, met name in het zuidwesten van het land, boven de 1. Engelse gemeenten hebben sinds kort de bevoegdheid plaatselijke lockdowns in te stellen. Dagelijks worden in Engeland nog zo'n vijfhonderd tot zeshonderd nieuwe besmettingen vastgesteld.

Over het aantal mensen dat overlijdt aan het virus bestaat onduidelijkheid: in de overheidscijfers bleek iedereen die positief werd getest op COVID-19 en daarna overleed te worden meegenomen, ongeacht de uiteindelijke doodsoorzaak. Dit rapportageproces wordt momenteel herzien.

Zwitserland: stabiel

Met circa honderd gemelde infecties per week (op een populatie van 8,5 miljoen) lijkt het aantal coronabesmettingen in Zwitserland stabiel, net als het reproductiecijfer (0,99).

Een deel van de besmettingen is te wijten aan bezoekjes aan een discotheek of bar. Op meerdere plekken moest uitgaanspubliek in quarantaine omdat een coronapatiënt was gaan stappen. De coronataskforce van de overheid raadt mensen aan niet naar nachtclubs en andere evenementen binnenhuis te gaan en 1,5 meter afstand te houden, maar uitgaansgelegenheden hoeven hun deuren niet te sluiten.

Oostenrijk: stabiel, maar toch mogelijk strengere mondkapjesplicht

In Oostenrijk neemt het aantal besmettingen sinds eind juni weer iets toe, al lijkt het vooralsnog redelijk stabiel te blijven. Gemiddeld zijn er dagelijks zo'n 110 tot 120 infecties, met de meeste gevallen in de deelstaten Wenen en Oberösterreich.

Omdat het zo goed ging, werd de mondkapjesplicht in publiek toegankelijke gebouwen eind mei afgeschaft, maar in de regio Oberösterreich is die nu weer ingesteld en de nationale regering overweegt dat uit voorzorg ook landelijk te doen. Daar wordt waarschijnlijk maandag meer over bekend.

Griekenland: beperkt gebleven en nog steeds stabiel

Met slechts enkele tientallen besmettingen per dag houdt het virus zich erg rustig in Griekenland, al neemt dat aantal wel langzaam toe. Wel zijn experts bezorgd om het stijgende aantal 'weesbesmettingen': coronapatiënten bij wie niet te achterhalen valt van wie zij het virus hebben opgelopen. Ook houden zij het aantal 'importbesmettingen', afkomstig van mensen uit het buitenland, nauwlettend in de gaten, zeker nu het toerisme weer op gang komt.

Mede dankzij een vroege lockdown wist Griekenland bij de eerste golf de dans aardig te ontspringen. Tot nu toe telt het land 'slechts' 3.983 besmettingen en 194 doden. Desondanks maakt immunoloog Panagiotis Gargalianos zich zorgen om het mondkapjesgebruik, vertelde hij tegen persbureau ANA: veel mensen willen die niet dragen, of dragen ze verkeerd. "Je kunt het advies om mondkapjes te dragen niet negeren en het mondmasker ook niet laten bungelen of je neus vrijhouden."

Portugal: oranje reisadvies voor Lissabon

Na de versoepelingen kreeg Portugal eind juni weer te maken met heroplevingen van het virus, met name in de regio's Lissabon en Porto.

Na de eerste golf, met op het hoogtepunt bijna achthonderd besmettingen per dag, wist Portugal dat terug te brengen tot iets minder dan tweehonderd bevestigde besmettingen per dag. Lang mocht dat echter niet duren. Inmiddels telt het land zo'n driehonderd tot vierhonderd dagelijkse besmettingen, een aantal dat fluctueert maar waar geen sterke groei of daling meer in te ontdekken valt. De Portugese overheid stelde een lockdown in voor delen van Lissabon om erger te voorkomen.

De opleving leidde op in Porto en Lissabon tot een 'oranje' reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken: ga er alleen heen indien strikt noodzakelijk. Inmiddels geldt dat alleen nog voor Lissabon en omgeving.