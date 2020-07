In steeds meer landen waar Nederlanders graag op vakantie gaan is het dragen van een mondkapje in openbare ruimten verplicht. NU.nl zet de mondkapjesregels van populaire vakantiebestemmingen op een rij.

België

In België is sinds 11 juli verplicht om een mondkapje te dragen in alle overdekte ruimtes waar veel mensen bij elkaar komen. Hieronder vallen gebedshuizen, concert- en theaterzalen, bibliotheken, grote collegezalen en conferentiezalen.

De verplichting kwam vorige week onverwacht, want die zou eerst nog besproken worden in de Nationale Veiligheidsraad. Na een officiële aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad, het Belgische RIVM, heeft de regering echter besloten het verbod sneller in te laten gaan.

Het dragen van een mondkapje was in België al verplicht in het openbaar vervoer en bij een kappers- of doktersbezoek.

Spanje

In het openbaar vervoer en op andere plekken waar geen 2 meter afstand gehouden kan worden, moet in Spanje een mondkapje worden gedragen.

De afgelopen weken zijn er verschillende kleine COVID-19-uitbraken geweest in Spanje, waardoor op lokaal of regionaal niveau strengere regels kunnen gelden. Zo is het dragen van een mondkapje onder meer verplicht in heel Catalonië en de populaire vakantiebestemmingen Mallorca en Ibiza.

Frankrijk

Met ingang van de week 20 juli voert ook Frankrijk een mondkapjesplicht in. Onduidelijk is nog waar de maatregel van kracht wordt, maar aangenomen wordt dat de plicht zal gaan gelden in elk gebouw dat toegankelijk is voor externe personen: van cafés en winkels tot ziekenhuizen, bibliotheken en verzorgingshuizen. Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is in Frankrijk al sinds begin mei verplicht.

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran is bezorgd over het stijgende aantal besmettingen in Parijs en een "problematische" uitbraak in het departement Mayenne, in de westelijke regio Pays de la Loire, waar het aantal bevestigde besmettingen sinds juni is verdrievoudigd en boven het landelijke gemiddelde is komen te liggen.

Een jongen zit voor de Eiffeltoren in Parijs. (Foto: Pro Shots)

Italië

De regering van het zwaar getroffen Italië raadt mensen aan overal een mondkapje te dragen. Het mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer en in gesloten ruimtes. In sommige regio's, waaronder Lombardije, is het dragen van een mondkapje overal verplicht.

Duitsland

In Duitsland zijn mondkapjes al een lange tijd verplicht in het openbaar vervoer, restaurants en winkels. In restaurants mag het mondkapje af tijdens het eten, maar als een gast van tafel gaat, wordt verwacht dat het mondkapje weer wordt opgezet. Ook tijdens het tanken in Duitsland is een mondkapje een vereiste.

De regels kunnen in Duitsland per deelstaat verschillen. Daarom wordt toeristen expliciet geadviseerd om voor een vakantie de website van de deelstaat of de verblijfplaats te raadplegen.

Verenigd Koninkrijk

De Britse regering stelt per 24 juli een mondkapjesplicht in voor winkels en supermarkten in heel Engeland. In Schotland was zo'n plicht al van kracht.

Volgens de Britse premier Boris Johnson blijkt uit wetenschappelijk onderzoek steeds vaker dat de mondmaskers belangrijk zijn omdat ze aerosolen kunnen tegenhouden. Minister van Gezondheid Matt Hancock zegt daarnaast het winkelpersoneel te willen beschermen en het publiek een gevoel van veiligheid te willen geven.

"Ik denk echt dat we er strenger op moeten aandringen gezichtsmaskers te dragen op plekken waar mensen anderen tegenkomen die ze normaal niet ontmoeten", aldus Johnson, die zelf op de intensive care belandde na een besmetting met het coronavirus.

Een Britse vrouw loopt met een mondkapje op langs de Theems. (Foto: Pro Shots)

Oostenrijk

Oostenrijk had strenge regels wat betreft het dragen van een mondkapje, maar sinds een maand is het niet meer verplicht om mondkapjes te dragen in scholen, supermarkten en de horeca. De mondkapjesplicht geldt nog wel voor het openbaar vervoer, de kapper en gezondheidsfaciliteiten zoals de apotheek.

Vanwege een groeiend aantal besmettingen is is het dragen van mondkapjes sinds 9 juli weer verplicht in openbare ruimtes in de deelstaat Oberösterreich.

Zwitserland

In de buitenlucht hoeft in Zwitserland geen mondkapje gedragen te worden. Alleen in het openbaar vervoer en bij contactberoepen is het dragen van een mondkapje verplicht. Verder wordt een mondkapje aangeraden wanneer het niet mogelijk is voldoende afstand tot elkaar te houden.

Griekenland

Het dragen van een mondkapje is in Griekenland verplicht in het openbaar vervoer, winkels en andere openbare binnenruimtes. Buiten is het dragen van een mondkapje nergens vereist. Naar verwachting wordt het dragen van mondkapjes in Griekenland deze zomer verder versoepeld.

Nederland

Vakantie in eigen land is dit jaar extra populair onder Nederlanders. In tegenstelling tot in de meeste andere landen is het dragen van een mondkapje in Nederland alleen verplicht in het openbaar vervoer. "Met de huidige regels in Nederland is het niet nodig om in je privétijd mondkapjes te dragen", aldus het RIVM op zijn website.