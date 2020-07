De honderdjarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore is vrijdag geridderd door koningin Elizabeth. Hij wordt gezien als een nationale held sinds hij vanwege het coronavirus bijna 33 miljoen pond (circa 36 miljoen euro) inzamelde voor de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk.

De besloten ceremonie werd gehouden in Windsor Castle, waar de 94-jarige koningin vanwege de coronapandemie verblijft. Moore werd vergezeld door een aantal familieleden.

De Engelsman haalde in april geld op door vóór zijn honderdste verjaardag met zijn rollator honderd rondjes van elk 50 meter in zijn tuin te lopen. Zijn oorspronkelijke plan was om 1.000 pond (circa 1.150 euro) binnen te halen, maar dit doel werd al binnen 24 uur behaald.

De donaties stroomden binnen nadat Moore te gast was in de uitzending van BBC Radio 2 en hij vervolgens ook de aandacht van internationale media wist te trekken. Er kwam uiteindelijk bijna 33 miljoen pond binnen. Nog nooit eerder wist één persoon met een wandeling zo veel geld op te halen.

Om nog meer geld in te zamelen, nam Moore samen met de Britse zanger Michael Ball een cover op van You'll Never Walk Alone. Het duet werd zo'n groot succes, dat Moore op 99-jarige leeftijd de oudste persoon ooit werd met een nummer 1-hit in het Verenigd Koninkrijk.

Moore tijdens de inzamelingsactie in zijn tuin. (Foto: Reuters)

Moore wilde iets terugdoen voor zorgmedewerkers

Moore begon zijn acties uit dankbaarheid voor de zorgmedewerkers die hem verzorgden toen hij twee jaar geleden met een heupbreuk in het ziekenhuis belandde. Na de uitbraak van het coronavirus besloot hij iets voor ze terug te doen.

Moore kreeg vanwege zijn bijzondere inspanningen eind april op zijn verjaardag 140.000 kaarten opgestuurd. Die dag werd hij door koningin Elizabeth bevorderd van kapitein tot kolonel. Ook werd Moore erelid van het Engelse cricketteam.

De oorlogsveteraan, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië was gestationeerd, werd twee maanden geleden persoonlijk door de Britse premier Boris Johnson aangedragen bij de koningin. Nu hij geridderd is, gaat hij door het leven als Sir Tom Moore.