Nederlanders kunnen hun wederhelft van buiten de Europese Unie (EU) per 27 juli weer in de armen sluiten. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) schrijft donderdag in een Kamerbrief dat er een uitzondering wordt gemaakt op het reisverbod voor inwoners buiten de EU voor geliefden van Nederlanders. Het verbod blijft van kracht voor overige inwoners van landen buiten de Europese Unie en het Schengengebied.

Partners van Nederlanders mogen ieder half jaar voor een periode van drie maanden in Nederland verblijven, zo lang de coronacrisis duurt.

De versoepelde regeling is gebaseerd op de Deense werkwijze. In het Scandinavische land moeten koppels aan kunnen tonen dat zij al minimaal drie maanden in een liefdesrelatie zijn. Ook moeten zij een contract ondertekenen waarin zij aangeven een koppel te zijn.

In Nederland is er vanaf 27 juli ook sprake van een dergelijke verklaring. Het koppel moet tevens een verblijfslocatie doorgeven én de geliefde van buiten de EU moet in het bezit zijn van een retourticket. Er kan een verzoek worden ingediend om het verblijf van drie maanden te verlengen.

Minister Grapperhaus stelt ook dat geliefden die afreizen vanuit een land met een oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) na aankomst eerst twee weken in quarantaine moeten.

Nederlanders die liegen over het hebben van een relatie met een arriverende persoon van buiten de EU, wordt meineed ten laste gelegd. Daarmee riskeren zij een jarenlange celstraf of een hoge geldboete.