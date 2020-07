Dat het toeristenseizoen er deze zomer door het coronavirus anders zal uitzien, staat buiten kijf. Toch kunnen veel Nederlanders deze zomer weer op vakantie in het buitenland en mogen ook buitenlandse toeristen naar ons land komen. Maar wat gebeurt er als een buitenlandse toerist naar Nederland komt en met het virus besmet blijkt te zijn?

Voor buitenlandse toeristen gelden bij een besmetting met het coronavirus eigenlijk precies dezelfde voorschriften als voor een inwoner van Nederland, legt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR woensdag uit aan NU.nl.

Als een buitenlandse toerist klachten krijgt, moet hij of zij zich laten testen bij een lokale GGD. Wanneer de test positief blijkt, moeten ze thuis of op de plek waar ze verblijven in isolatie uitzieken. De toeristen mogen uit isolatie als ze minimaal 24 uur geen klachten hebben en ze langer dan zeven dagen geleden ziek zijn geworden.

Ook bij toeristen wordt bij een besmetting bron- en contactonderzoek uitgevoerd. "Zo moet de toeristen vertellen waar ze zijn geweest in de dagen voor ze verschijnselen hebben gekregen en met wie ze toen contact hebben gehad", legt de woordvoerder uit.

Verantwoordelijkheid ligt bij besmette toerist

Hoe zorg je ervoor dat een toerist in isolatie blijft als hij of zij niet op een thuisadres is? "Het heeft de voorkeur dat een toerist op de plek blijft waar hij of zij op het moment van een vastgestelde besmetting verblijft. Maar dat is niet altijd mogelijk", zegt de woordvoerder.

Stel dat een met het coronavirus besmette toerist in een vakantiehuisje verblijft, maar de accommodatie moet verlaten. Dan moet de toerist in eerste instantie zelf een verblijfplaats regelen waar hij of zij de isolatieperiode kan doorbrengen. Mocht dat ook niet lukken, dan kan de desbetreffende veiligheidsregio bijspringen, legt de woordvoerder uit. "Dit verblijf is geheel op eigen kosten van de toerist."

De toerist heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich aan de in Nederland geldende regels rondom coronabesmettingen te houden, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). "Zij maken deel uit van de regels zoals die in Nederland gelden als sprake is van een besmetting."

Voor doorreizende toeristen die met het coronavirus besmet bleken te zijn, werd begin maart in Hoofddorp een opvanglocatie ingericht. (Foto: Pro Shots)

Gedwongen isolatie in uiterste gevallen mogelijk

Een besmette toerist die weigert in isolatie te gaan, kan op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in uiterste gevallen door de veiligheidsregio gedwongen in isolatie worden gezet.

Mocht een COVID-19-patiënt weigeren in isolatie te gaan, dan kan de voorzitter van de betrokken veiligheidsregio een beschikking opleggen. Als het nodig is, kan de veiligheidsregio de politie inzetten bij de opsporing en eventuele begeleiding van de betrokkene naar de opvanglocatie.

De gedwongen isolatie op basis van de Wpg geldt niet alleen voor toeristen, maar ook voor inwoners van Nederland, aldus de woordvoerder van VWS. "Elke positief geteste persoon, of dit nu een Nederlander is of een buitenlandse toerist, kan namelijk een risico voor verdere verspreiding zijn."