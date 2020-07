Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, wil dat het verbod op juichen, schreeuwen en spreekkoren in stadions en bij demonstraties wordt afgeschaft. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een brief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), die ook in handen is van NU.nl.

Bij schreeuwen en juichen zou het risico op verspreiding van het coronavirus extra groot zijn, maar volgens Bruls is dat een medisch argument en is het handhaven van dat verbod in de praktijk "niet realistisch".

Dat het verbod niet gehandhaafd kan worden is volgens Bruls "funest voor de geloofwaardigheid van de overheid, voor het rechtvaardigheidsgevoel van burgers en voor het draagvlak in de samenleving".

Het zingen in koren is wel toegestaan, terwijl dat in tegenstelling tot veel voetbalwedstrijden veelal in afgesloten ruimtes gebeurt en dat "bevordert het draagvlak niet", aldus Bruls.

Geen 'juichpolitie' ingesteld

Eerder gaf de Bredase burgemeester Paul Depla al aan geen "juichpolitie" in te gaan stellen. Bruls sluit zich aan bij die uitspraak.

"Bovendien hoeven wij (veiligheidsregio's, red.) niet te handhaven. Dat is aan de organisator", zei Bruls daar eerder over.

Net als in de horeca ligt de verantwoordelijkheid voor het naleven van de coronamaatregelen bij ondernemers en organisatoren van evenementen zelf. Pas bij herhaaldelijke overtreding van die regels kan de veiligheidsregio ingrijpen.

In eerste instantie houdt de veiligheidsregio het bij waarschuwen, maar als dat geen effect heeft, kan in het uiterste geval een horecazaak tijdelijk worden gesloten. Ook stadions kunnen op last van de veiligheidsregio tijdelijk gesloten worden.