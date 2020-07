De Amerikaanse president Donald Trump heeft ziekenhuizen opgedragen voortaan de actuele coronacijfers niet meer door te geven aan het Amerikaanse RIVM, maar aan een centrale database van het Witte Huis.

Dat meldt de New York Times. Het lijkt erop dat Trump op deze manier het Center for Disease Control and Prevention (CDC) buitenspel wil zetten.

Critici hebben direct hun zorgen geuit over deze stap van de regering. Medische experts zijn bang dat dit besluit de transparantie over het aantal coronagevallen in de VS niet ten goede komt en de gegevens voor politieke doeleinden zullen worden ingezet.

De mededeling werd dinsdag geplaatst op de website van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie zal voortaan dagelijks updates gaan geven over het aantal besmettingen en sterfgevallen in de VS. Ook houdt het ministerie voortaan bij hoeveel ic-bedden en beademingsapparaten er nodig zijn. Eerder waren dat taken van het CDC.

De coronagegevens zijn nu niet meer publiek toegankelijk

Volgens het Witte Huis is de verandering in het rapportagesysteem bedoeld om schaarse goederen als mondkapjes, beschermende kleding en het medicijn remdesivir, dat het virus lijkt te remmen, beter te kunnen verdelen.

In tegenstelling tot de database van het CDC, het Amerikaanse RIVM, is die van het ministerie niet door buitenstaanders in te zien. Dat geldt ook voor onderzoekers, ziekenhuizen en lokale overheden, die de gegevens gebruiken.

Het ministerie stelt dat de gegevens nog steeds worden gedeeld met de crisisdienst, die ze vervolgens naar buiten mag brengen. Volgens een woordvoerder van het ministerie kan de database van het Witte Huis de gegevens sneller vergelijken en updaten.

Het coronabeleid van Trump oogst al lang veel kritiek

Binnen het CDC, dat onafhankelijk van de regering opereert, is het nieuws met ongeloof ontvangen, meldt de New York Times.

Critici vragen waarom de gegevens niet ook rechtstreeks aan het CDC verstrekt kunnen worden.

De laatste maanden is de kritiek op de manier waarop Trump en het Witte Huis de coronacrisis benaderen toegenomen. De president vindt het vooral belangrijk dat de economie weer op gang wordt gebracht.

De VS kampt momenteel met een snelle toename van het aantal besmettingen. Veel staten die in de eerste maanden van de crisis werden gespaard, worden nu hard geraakt. Inmiddels zijn er bijna 3,5 miljoen besmettingen en 138.000 doden gemeld.