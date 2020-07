Een Amerikaans experimenteel coronavaccin heeft goed aangeslagen bij de eerste proefpersonen en mag nu op grotere schaal getest worden, zo laat viroloog Anthony Fauci van het Amerikaanse coronacrisisteam weten aan persbureau AP.

Het vaccin, ontwikkeld door het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Moderna, is in maart bij 45 proefpersonen toegediend. Het afweersysteem van de proefpersonen is na enkele maanden vergelijkbaar met dat van patiënten die zijn genezen van COVID-19.

"Dit is hoe dan ook goed nieuws", aldus Fauci. Het vaccin wordt vanaf 27 juli onder 30.000 proefpersonen getest om zien of het vaccin op grote schaal kan worden ingezet tegen het coronavirus. Proefpersonen mogen zich vrijwillig opgeven voor de studie naar het vaccin.

Naar verwachting zal het nog zeker tot het einde van het jaar duren voordat dit of een ander vaccin op de internationale markt kan verschijnen.

Minimale bijwerkingen

De proefpersonen kregen in drie fases een kleine dosering van het virus toegediend, zodat hun afweersysteem zelf antilichamen tegen het virus kon ontwikkelen.

Volgens Moderna waren de bijwerkingen vergelijkbaar met die van andere vaccins: vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen, koorts en pijn op de injectieplaats. Drie proefpersonen met een hogere dosis kregen ernstigere klachten, het toedienen van de verhoogde dosis is toen stopgezet.

De 45 proefpersonen waren allemaal onder 55 jaar en maakten dus geen onderdeel uit van de risicogroep van het cornavirus. Het bedrijf heeft ook nog een proef uitgezet bij oudere personen, de uitslag van die proef wordt later verwacht.