Internationale studenten die na de zomer alleen virtuele colleges volgen, hoeven de Verenigde Staten toch niet te verlaten. Het kabinet van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een poging gestaakt de studenten uit te zetten.

Vorige week kondigde de Immigration and Customs Enforcement (ICE) aan dat buitenlandse studenten de VS zouden moeten verlaten als hun school vanwege het COVID-19-virus komend semester enkel virtuele lessen aanbiedt.

De internationale studenten werd nog wel een alternatief aangeboden. Als ze hun studie bij een andere school binnen de VS waar wel (deels) fysiek onderwijs wordt aangeboden konden vervolgen, zouden ze mogen blijven. Studenten die zich niet naar een andere school zouden laten overschrijven of niet vrijwillig het land zouden verlaten, liepen het risico met een uitzettingsprocedure te maken te krijgen.

Onder meer de prestigieuze universiteiten Harvard en Massachusetts Institute of Technology (MIT) klaagden Trump aan. Volgens de universiteiten was de maatregel politiek gemotiveerd. Door te dreigen met uitzetting, zou Trump af willen dwingen dat scholen hun coronamaatregelen versoepelen en na de zomer heropenen. Ook meerdere regeringen van Amerikaanse staten, techbedrijven en andere onderwijsinstellingen kwamen in verzet tegen de maatregel.

De Amerikaanse regering, Harvard en MIT zijn nu overeen gekomen dat de studenten toch mogen blijven.

Trump wil dat scholen heropenen

In de Verenigde Staten studeren meer dan een miljoen internationale studenten. Veel universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs zijn deels financieel afhankelijk van de buitenlandse studenten.

De VS wordt nog steeds zwaar getroffen door de coronapandemie. Meerdere universiteiten, waaronder Harvard, maakten daarom vorige week bekend hun colleges in het komende academische jaar volledig of voornamelijk online aan te bieden. Trump wil juist dat de scholen na de zomer hun deuren weer openen voor fysiek onderwijs.