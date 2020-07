Franse wetenschappers hebben voor het eerst bevestigd dat het coronavirus in de baarmoeder is doorgegeven aan een ongeboren kind, schrijven ze dinsdag in Nature Communications. Reden tot grote zorg is er niet, zeggen gezondheidsexperts, omdat pasgeboren kinderen van coronapatiënten zelden het virus oplopen.

Tot nu toe was het niet helemaal duidelijk of ongeboren baby's inderdaad in de baarmoeder besmet konden raken met COVID-19. Bij eerdere studies lukte het onderzoekers niet om uit te sluiten dat het kind het virus pas na de geboorte had opgelopen.

Nu zeggen Franse wetenschappers bewijs te hebben dat in ten minste één geval een moeder het virus wel aan haar ongeboren kind heeft doorgegeven.

Bij het onderzoek werden een 23-jarige moeder en haar kind uitgebreid onderzocht. De resultaten wijzen er ook op dat het virus mogelijk is overgedragen via de placenta, zeggen de onderzoekers.

Virus in vruchtwater voordat vliezen braken

De moeder kwam in maart zwanger het ziekenhuis in met hoge koorts en moest veel hoesten. In haar placenta werden ontstekingen waargenomen die passen bij COVID-19.

In zowel het bloed van de moeder als van het kind werd het coronavirus aangetroffen. Ook zat het virus in het vruchtwater van de moeder, voordat de vliezen braken.

Moeder en kind hersteld

Na de geboorte moest het kind de eerste zes uur beademd worden en zag het blauw. Opvallend genoeg kreeg de baby op de derde dag na de geboorte neurologische verschijnselen, waardoor het kind prikkelbaar werd en onwillekeurig spieren aanspande.

Deze neurologische symptomen zijn vaker bij volwassen coronapatiënten waargenomen en één keer eerder bij een pasgeboren kind. Bij dit kind is destijds niet verder onderzocht of het besmet was geraakt in de baarmoeder.

Zowel het kind als de moeder is hersteld van het virus. Het kind begon na drie dagen weer beter te worden. Na twee maanden waren de neurologische verschijnselen bij de baby weer weg. De moeder werd zes dagen na de geboorte uit het ziekenhuis ontslagen.

Weinig baby's testen positief

Marian Knight, een professor in kraamzorg bij de Britse Oxford Universiteit, zegt dat het geval interessant is, maar dat zwangere vrouwen zich geen grote zorgen hoeven te maken.

"Van de vele duizenden baby's die bij besmette moeders geboren worden, testen slechts zo'n 1 tot 2 procent positief", aldus Knight.

Andrew Shennan, professor van verloskunde bij King's College in Londen, bevestigt dat het zeldzaam is dat pasgeboren kinderen het virus doorkrijgen van hun moeder. Hij verwijst naar recente Britse cijfers, waaruit blijkt dat van de 244 baby's die er in het land zijn geboren bij besmette moeders, 95 procent geen ziekteverschijnselen van COVID-19 had.

"Moeders kunnen gerust zijn dat zwangerschap geen grote risicofactor is bij COVID-19 voor hen of voor hun baby's", zegt Shennan.