Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg afgelopen week acht meldingen over personen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast zijn zestien personen opgenomen in het ziekenhuis. Een week geleden werden negentien sterfgevallen en negen opnames gemeld.

Daarnaast blijkt uit cijfers van het RIVM dat het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is gestegen. In de afgelopen week zijn 534 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Dat zijn er 102 meer dan in de week daarvoor.

Het RIVM meldt dat verspreid over het land kleine lokale uitbraken zichtbaar zijn. "Deze kleine clusters van drie of meer besmettingen zijn nu beter zichtbaar doordat het aantal besmettingen aanmerkelijk minder is dan in de maanden maart tot en met mei."

In de meeste gevallen gaat het om kleine uitbraken onder leden van hetzelfde huishouden of families. Maar er zijn ook coronabesmettingen vastgesteld in bijvoorbeeld bedrijven, verpleeghuizen of bij een sportclub.

De GGD's sporen met het bron- en contactonderzoek wekelijks zo'n honderd besmettingen op. Het RIVM benadrukt opnieuw dat in werkelijkheid waarschijnlijk meer mensen besmet zijn, omdat het aannemelijk is dat niet iedereen zich laat testen.

RIVM deelt voortaan ook gegevens over reishistorie

Het RIVM deelt vanwege de zomervakantie in de wekelijkse rapportages voortaan ook gegevens over eventuele internationale reizen van coronapatiënten. De personen die in het buitenland zijn geweest, zijn niet per se in het buitenland besmet geraakt.

Van alle bevestigde besmettingen in juli is bekend dat 7,5 procent van de patiënten twee weken voor ze ziek werden in het buitenland is geweest. Het gaat om 69 van de 922 positief geteste personen. Het merendeel was in België (12), Duitsland (11), Servië (10) en Kazachstan (8) geweest.