Nederlanders worden door de gemeente Den Haag, de Eerste Kamer en het ministerie van Defensie opgeroepen om op Prinsjesdag niet naar de hofstad te komen. Daarnaast gaan de koninklijke rijtoer en de traditionele balkonscène niet door: de buitenactiviteiten op Prinsjesdag zijn flink versoberd vanwege de coronamaatregelen.

Dat melden de overheidsinstanties dinsdagochtend in een persbericht. "De verwachting is dat als er een grote toestroom van mensen plaatsvindt, de maatregelen, waaronder die van 1,5 meter afstand, niet goed kunnen worden nageleefd."

De viering is zoals gebruikelijk wel via de televisie te volgen.

Eerder werd al besloten om de troonrede dit jaar niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag te houden. De gebruikelijke locatie biedt geen ruimte om alle leden van de Eerste en Tweede Kamer te ontvangen en tegelijkertijd de coronamaatregelen in acht te nemen.

Met die verandering was al sprake van een historisch besluit: het is voor het eerst sinds 1904 dat de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag niet op het Binnenhof plaatsvindt - de jaren dat Nederland werd bezet door nazi-Duitsland buiten beschouwing gelaten.

Door de afgelasting van de koninklijke rijtoer is het nog niet duidelijk op welke manier koning Willem-Alexander bij de Grote Kerk zal arriveren. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt in gesprek met de NOS dat daar nog over nagedacht wordt, maar dat het gebruik van de Glazen Koets uitgesloten is.