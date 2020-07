Het aantal coronabesmettingen in de regio Porto is weer stabiel. Daarom heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies aangepast van 'oranje' naar 'geel'. Een bezoek aan de regio Lissabon blijft nog wel risicovol; dit advies blijft voorlopig oranje.

Het reisadvies voor de twee Portugese steden veranderde twee weken geleden naar oranje vanwege het toenemende aantal besmettingen in deze regio's.

Ook waren in Porto en Lissabon gedeeltelijke lockdowns ingesteld. Bij een code oranje wordt reizen door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgeraden vanwege een verhoogd risico op coronaproblemen.

Het nieuws dat Porto weer een 'geel' advies heeft gekregen, werd op sociale media door veel Nederlanders blij ontvangen. Ook het reisadvies voor Finland is bijgesteld naar geel.

Binnen Europa is reizen naar gele gebieden toegestaan

Binnen Europa is reizen sinds half juni weer toegestaan, mits het actuele advies voor een bepaald land of gebied 'geel' is. In deze landen of regio's is de coronasituatie vergelijkbaar met de situatie in Nederland.

Er zijn echter altijd risico's, beklemtoonde premier Mark Rutte begin juni: "Geel is geen groen." Bovendien kan het reisadvies acuut veranderen als in een land of regio het aantal besmettingen toeneemt.

Het reisadvies voor alle gebieden buiten Europa staat de hele zomer op oranje. Rutte raadt Nederlanders met klem af komende zomer buiten Europa op vakantie te gaan. Het kabinet gaat Nederlanders die vanwege coronamaatregelen in het buitenland vastzitten niet repatriëren, heeft de premier beklemtoond.