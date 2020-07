In de Amerikaanse staat Californië moeten cafés weer dicht en mogen restaurants, bioscopen en musea geen mensen meer binnenlaten. Dat maakte de Californische gouverneur maandag bekend.

In dertig veelal dichtbevolkte regio's in de staat moeten ook sportscholen, gebedshuizen, kappers, schoonheidssalons en winkelcentra weer dicht. Het gaat dan onder meer om Los Angeles en gebieden rond San Fransisco.

In twee weken is in Californië het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen gestegen met 28 procent, het aantal mensen dat op de intensive care is terechtgekomen is met 20 procent toegenomen. Veel ziekenhuizen in landelijke gebieden zitten aan hun maximumcapaciteit.

Los Angeles is de regio met de meeste besmettingen binnen de Verenigde Staten. Daar hebben tot nu toe ruim 133.000 mensen het coronavirus opgelopen. 3.809 mensen zijn er overleden aan COVID-19.

De regio's Los Angeles en San Diego besloten maandag dat scholen vanaf augustus voorlopig alleen online klassen mogen aanbieden.