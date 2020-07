Premier Mark Rutte zegt in Op1 in gesprek te willen met Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), over diens uitspraken in de Volkskrant dit weekend.

Gommers stelt in dat interview in maart onder druk te zijn gezet door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) om te bevestigen dat er per 1 april zestienhonderd ic-bedden beschikbaar zouden zijn, terwijl hij dat op dat moment zelf niet wist.

Tijdens het debat op 26 maart over de ic-capaciteit werd Gommers gebeld door een ambtenaar van VWS. "Of ik wilde beloven dat er aanstaande zondag zestienhonderd bedden zijn. Ik zei: 'Luister, ik zit toch niet in de Kamer, wat denk je zelf?' Ik dacht dat ik in de maling werd genomen."

"Terwijl ik dat ook niet wist en geen invloed heb op de beschikbare ic-bedden", vervolgt Gommers. "Toen dacht ik: het moet dan maar. Als dat zo ongelooflijk belangrijk voor minister De Jonge is, dan zeg ik dat wel. (...) Ik stond perplex."

Nog tijdens hetzelfde debat bevestigt De Jonge de toegenomen ic-capaciteit per 1 april, tot opluchting van de Kamer.

'Politiek spel'

In Op1 zegt Rutte dat hij het beeld van een 'politiek spel' dat bij Gommers is ontstaan kan begrijpen, maar dat hij het niet zo heeft ervaren. "Ik geloof niet dat het een politiek spel was. We hadden continu met hem contact over de ic-capaciteit. Op een gegeven moment moet je dan bij iemand vragen of het (de zestienhonderd ic-bedden, red.) haalbaar is."

"Diederik was degene die dit allemaal moest coördineren. Ik denk dat hem is gevraagd of het haalbaar was. Hij had ook nee kunnen zeggen. Het was geen resultaatsverplichting", aldus Rutte. "Het laatste wat ik wil is dat hij zich onder druk gezet voelde. Daarover moet ik met hem in gesprek."

NU.nl heeft Gommers om een reactie gevraagd.