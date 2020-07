Mexico noteert zondag 276 nieuwe overledenen als gevolg van het coronavirus, aldus de Johns Hopkins University. Daarmee komt het aantal coronadoden in het land op 35.006, waarmee Mexico meer doden telt dan Italië (34.954).

Mexico is daarmee het op drie na zwaarst getroffen land door het coronavirus. Alleen het Verenigd Koninkrijk (44.904), Brazilië (72.100) en de Verenigde Staten (135.171) hebben meer doden te betreuren.

Als we deze getallen echter afzetten tegen het totale aantal inwoners, liggen de verhoudingen anders. Het VK, de VS en Brazilië zijn dan wel nog steeds zwaarder getroffen dan Mexico, maar ook België, Spanje, Italië, Zweden, Frankrijk, Nederland, Ierland, Chili, Peru, Ecuador en Sint-Maarten tellen relatief meer doden.

Het aantal Mexicaanse besmettingen liep zondag met 4.482 op naar 299.750. Het coronavirus is nog volop actief in het land, net als in de rest van Latijns-Amerika.

Mexico ging op 23 maart voor een deel in lockdown, maar veel coronamaatregelen zijn inmiddels weer versoepeld. Daardoor mogen de meeste Mexicanen sinds begin juli weer naar hun werk.

Gezondheidsexperts zeggen dat de versoepelingen te vroeg zijn ingevoerd, waardoor het virus nu volop om zich heen slaat in het land. Ze vrezen ook dat het aantal sterfgevallen en besmettingen in werkelijkheid veel hoger ligt dan nu is vastgesteld.