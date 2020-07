In Florida zijn zondag 15.300 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder was de dagelijkse toename zo groot in welke Amerikaanse staat dan ook.

Het oude dagelijkse 'record' voor een Amerikaanse staat stond op naam van New York. Die staat noteerde op 10 april 12.847 nieuwe besmettingen.

Mede door de recordtoename in Florida werden er volgens de Johns Hopkins University de afgelopen 24 uur 66.528 coronabesmettingen gerapporteerd in de Verenigde Staten. Ook op landelijk niveau is dat een record.

Met de ruim vijftienduizend besmettingen heeft alleen Florida volgens de officiële cijfers zondag al meer nieuwe gevallen dan alle landen ter wereld, behalve Brazilië en India. Ook is de dagelijkse toename in de 'Sunshine State' groter dan die ooit was in welk Europees land dan ook, zelfs tijdens de piek eind maart in Europa.

Volgens de autoriteiten worden er vooral onder jongeren veel nieuwe besmettingen ontdekt. De meesten vertonen milde of geen symptomen, maar de vrees bestaat dat zij de relatief grote groep ouderen ook aansteken.

Door de heropleving van het coronavirus heeft gouverneur Ron De Santis inmiddels verordend dat winkels, horeca en stranden voorlopig moeten sluiten. Mondkapjes zijn tot op heden echter niet verplicht in Florida.