Het kabinet heeft besloten om hygiënemaatregelen voor nertsenbedrijven aan te scherpen en strenger onderzoek te doen naar de mogelijke bronnen van besmetting bij de bedrijven. Dat melden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag in een Kamerbrief.

Momenteel zijn er bij 22 Brabantse en Limburgse nertsenbedrijven besmettingen aangetroffen bij de nertsen. In augustus verwacht het kabinet meer duidelijkheid over hoe deze besmettingen konden gebeuren.

Medewerkers van de bedrijven moeten vanaf vrijdag allemaal mondkapjes en gezichtsbedekking dragen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat de naleving van de maatregelen strenger controleren. Het Outbreak Management Team wordt gevraagd om advies.

Vanwege de coronacrisis is het landelijk verboden om nertsen te vervoeren. Nu mogen bedrijven een ontheffing op dit verbod aanvragen om de dieren naar een andere locatie te vervoeren. Dit is alleen geldig wanneer het dierenwelzijn bij fokkerijen in het geding komt, omdat nertsenpups nergens heen kunnen en er mogelijk ruimtegebrek ontstaat.

Bij achttien konijnenbedrijven is uit voorzorg onderzoek gedaan, omdat eerder al is gebleken dat konijnen ook vatbaar zijn voor besmetting met het coronavirus. Uit dit onderzoek kwam geen bewijs voor besmettingen, maar nu zullen alle veertig Nederlandse konijnenbedrijven worden onderzocht.