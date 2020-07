Nederlanders hoeven vanaf vrijdag na aankomst in het Verenigd Koninkrijk niet langer in quarantaine, net als reizigers uit circa zestig andere landen. Vanwege de versoepeling van de Britse coronamaatregelen is het Nederlandse reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk op basis van het veiligheidsrisico aangepast naar geel.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst er nog wel op dat de Kanaaleilanden een uitzondering zijn. Voor het Verenigd Koninkrijk was een oranje reisadvies van kracht, wat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Het reisadvies is niet alleen aangepast vanwege de opheffing van de reisbeperkingen, maar ook vanwege de versoepelingen van maatregelen die invloed hebben op het dagelijks leven. Zo mogen sinds vorige week pubs, restaurants, hotels en kapsalons weer open.

"U kunt dus op vakantie naar het Verenigd Koninkrijk maar blijf waakzaam", staat in het nieuwe reisadvies. "Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen. Volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels op."

Verplichte quarantaine tegen verspreiding coronavirus

De Britse autoriteiten kondigden begin juni aan dat alle inkomende reizigers na aankomst verplicht twee weken in quarantaine moesten. Op deze manier wilden ze een toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk voorkomen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds de uitbraak van het coronavirus bijna 290.000 besmettingen vastgesteld. Het officiële dodental ligt op 44.687.