In België wordt het dragen van een mondkapje vanaf zaterdag verplicht in winkels, winkelcentra bioscopen en musea. Dat maakte de Belgische premier Sophie Wilmès donderdagavond bekend, zo melden diverse Belgische media.

In alle overdekte ruimtes waar veel mensen bij elkaar komen moet vanaf zaterdag een mondkapje gedragen worden, zoals ook in gebedshuizen, concert- en theaterzalen, bibliotheken, grote collegezalen en conferentiezalen.

"Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties", aldus een verklaring van het Overlegcomité.

Het niet dragen van een mondkapje kan een boete opleveren. Kinderen jonger dan twaalf jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Het verbod komt onverwacht, de verplichting zou oorspronkelijk volgende week worden besproken in de Nationale Veiligheidsraad. Maar door een officiële aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad, de Belgische RIVM, heeft de regering besloten om het verbod sneller in te laten gaan.

Het dragen van een mondkapje was al verplicht in het openbaar vervoer en bij een kappers- of doktersbezoek. Tot op heden werd het dragen van een mondkapje in andere situaties 'sterk aanbevolen'.

België is zwaar getroffen door het coronavirus. Inmiddels zijn 9.778 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

