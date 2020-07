Onder meer in Bulgarije, Servië, Moldavië, Montenegro, Kosovo, Kroatië, Slowakije en Roemenië neemt het aantal besmettingen met het coronavirus toe. Andere landen zijn bezorgd en scherpen hun grensbeleid aan.

Veel landen in Centraal Europa en de Balkan zijn tot nu toe nog altijd minder hard geraakt dan West-Europa. De landen namen vaak aan het begin van de coronacrisis al strenge maatregelen, maar zien sinds recente versoepelingen het aantal nieuwe besmettingen toenemen.

Bulgarije, Slowakije, Roemenië en Kosovo meldde afgelopen dagen allemaal een recordaantal nieuwe besmettingen en overwegen opnieuw strengere coronamaatregelen. Bulgarije stelde die donderdag al in en verbiedt onder meer samenkomsten groter dan dertig personen en verbood publiek bij sportevenementen.

Servië meldde dinsdag dertien nieuwe doden, het hoogste aantal tot nu toe. Donderdag liet de president weten dat alle ziekenhuisbedden voor coronapatiënten in het land vol waren. Ondanks de situatie vonden er afgelopen dagen gewelddadige protesten plaats tegen nieuwe mogelijke coronamaatregelen van de regering.

Kroatië zag het aantal lokale uitbraken de afgelopen weken toenemen, met een dagelijkse piek van zo'n tachtig nieuwe besmettingen. Ook Kosovo meldde woensdag de meeste nieuwe besmettingen tot nu toe. Het aantal bevestigde gevallen steeg woensdag in Montenegro met 66 naar 583, een groei van 12 procent.

Aantal nieuwe besmettingen stijgt in de regio Bulgarije meldde donderdag recordaantal besmettingen (240) en heeft 259 doden en 6.342 besmettingen

Ook Roemenië had donderdag een recordaantal besmettingen (555) en in totaal 1.834 doden en 30.789 besmettingen.

Slowakije registreerde diezelfde dag grootste piek (53) van besmettingen en kent 28 doden en 1.851 besmettingen

Kroatië ziet nieuwe besmettingen al weken stijgen en heeft in totaal 3.416 besmettingen en 114 doden.

Kosovo meldde woensdag het grootste aantal besmettingen (214) en heeft in totaal 82 doden en 3.886 besmettingen.

Servië meldde dinsdag grootste aantal doden (13) tot nu toe en telt 341 doden en 17.076 besmettingen.

Landen leggen reisbeperkingen op

Oostenrijk, Kroatië, Noord-Macedonië en Slovenië hebben als gevolg van de uitbraken de afgelopen dagen nieuwe reisbeperkingen ingesteld voor verschillende landen in de regio. Zij zeggen dat er recentelijk brandhaarden zijn vastgesteld die vanuit het buitenland zijn gekomen. Ook Hongarije overweegt soortgelijke maatregelen.

Nederland stelde woensdag opnieuw een inreisverbod in voor Servië en Montenegro. Burgers uit deze landen mochten sinds 1 juli naar Nederland reizen. De twee waren als enige Balkanlanden door de EU-lidstaten op een lijst met veertien veilige landen gezet.

Voor de veertien landen op de lijst geldt in tegenstelling tot andere landen in principe geen inreisverbod. Maar EU-lidstaten mogen wel op eigen houtje van de lijst afwijken en doen dat nu ook in verschillende gevallen.