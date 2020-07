In de afgelopen maanden zijn 15.530 coronaboetes uitgeschreven en heeft ongeveer 20 procent van de bekeurde personen verzet aangetekend, blijkt uit de update van het Openbaar Ministerie (OM) over aan de coronamaatregelen gerelateerde misdrijven en overtredingen.

Tot 28 juni werden ongeveer 22.820 processen-verbaal uitgeschreven wegens overtredingen van de noodverordeningen. Uiteindelijk leidden 15.530 daarvan dus tot een boete.

3.014 mensen die een boete hebben gekregen, hebben verzet aangetekend tegen deze straf. Als de officier van justitie niet besluit om de boete in te trekken, zal een rechter over de zaak moeten oordelen. Dat laatste is momenteel nog niet gebeurd, maar voor 1 september moeten de eerste zaken aan de rechter zijn voorgelegd.

Het OM meldt ook dat 842 jongeren naar HALT zijn doorgestuurd, omdat zij zich na een waarschuwing niet aan de coronamaatregelen hielden. Als zij de maatregelen na hun eerste HALT-verwijzing nog eens schenden, krijgen ze een boete van 95 euro. Het is niet bekend hoe vaak dit is gebeurd.

OM meldt 294 aan coronacrisis gerelateerde misdrijven

Sinds 16 maart heeft het OM 294 aan het coronavirus gerelateerde misdrijven in behandeling genomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die naar agenten hoesten en beweren besmet te zijn met het coronavirus, maar ook om mishandeling van handhavers.

De meeste slachtoffers van deze misdrijven waren agenten, maar ook gemeentelijke handhavers, personeel in het openbaar vervoer en winkelpersoneel kregen hiermee te maken. 34 zaken zijn uiteindelijk geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs.