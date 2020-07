De prestigieuze Amerikaanse universiteiten Harvard en Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben de Amerikaanse president Donald Trump woensdag aangeklaagd, omdat hij internationale studenten die vanwege het coronavirus enkel virtueel colleges volgen het land uit wil zetten. Dat schrijft The New York Times.

De universiteiten in de Amerikaanse staat Massachusetts noemen de maatregel wreed en roekeloos. "Massachusetts huisvest duizenden internationale studenten die niet bang zouden moeten zijn om uitgezet te worden of om hun gezondheid of veiligheid op het spel te moeten zetten om hun educatie voort te kunnen zetten", zegt de procureur-generaal die de scholen bijstaat.

De Immigration and Customs Enforcement (ICE) kondigde maandag aan dat internationale studenten in de Verenigde Staten het land moeten verlaten als hun school na de zomervakantie enkel virtuele lessen aanbiedt. Het gaat om buitenlandse studenten die door middel van een studentenvisum, een zogenoemde F-1 of M-1 visum, toestemming hebben om in de VS te verblijven en te studeren.

Volgens de universiteiten is de maatregel politiek gemotiveerd. Door te dreigen met uitzetting zou Trump scholen onder druk willen zetten om na de zomer te heropenen.

Meerdere universiteiten, waaronder Harvard University, maakten deze week bekend alle colleges komend academisch jaar virtueel aan te bieden. MIT gaat deels met kleinere klassen werken, maar het merendeel van de colleges wordt eveneens online gehouden.

In 39 van de 50 Amerikaanse staten stijgt het aantal besmettingen met het COVID-19-virus de laatste weken in recordtempo. In totaal zijn er nu meer dan drie miljoen besmettingen in het land geregistreerd. Desondanks vindt Trump dat Amerikaanse scholen na de zomer hun deuren weer openen. Hij dreigt subsidies stop te zetten als scholen dat niet doen.