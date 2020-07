In de Servische hoofdstad Belgrado zijn woensdagavond opnieuw demonstranten de straat op gegaan om te protesteren tegen het coronabeleid van de regering. De betogers gingen dinsdagavond ook al de straat op nadat president Aleksandar Vucic, na een stijging van het aantal coronabesmettingen, voor komend weekend een nieuwe lockdown van Belgrado afkondigde.

Politie en demonstranten vielen elkaar aan bij het parlementsgebouw in de Servische hoofdstad. De demonstranten gooiden met stenen en fakkels. De politie zette onder meer traangas in. Meerdere mensen, waaronder zeker tien politieagenten, raakten gewond. Ook in andere delen van Servië kwam het tot confrontaties tussen politie en betogers.

Het is de tweede avond op rij dat demonstranten in Belgrado de straat op gingen. Dinsdag bestormden duizenden demonstranten het parlementsgebouw in de stad. 43 politieagenten en 17 demonstranten raakten gewond. Er werden 23 mensen opgepakt. De demonstranten waren boos, omdat de regering een nieuwe lockdown voor Belgrado had afgekondigd voor aankomend weekend.

Woensdag zei Vuvic dat deze nieuwe lockdown er waarschijnlijk niet komt. In plaats daarvan zegt hij de regering en de gezondheidsautoriteiten te hebben opgedragen om donderdag met nieuwe, strenge maatregelen te komen. Hij riep de demonstranten op om te stoppen met het voeren van protesten, omdat dit mogelijk tot meer besmettingen zal leiden.

De betogers zijn echter ook boos op Vuvic zelf. Volgens hen is de stijging van het aantal COVID-19-besmettingen de schuld van de regering. Ze eisen het aftreden van Vucic.

Tekort aan capaciteit in ziekenhuizen dreigt

Servië ging eind mei weer 'open' na de eerste lockdown in het land. Een paar weken later, op 21 juni, werden verkiezingen gehouden. Ook waren voetbalwedstrijden, feesten en privébijeenkomsten toegestaan.

In Servië zijn tot nu toe 17.076 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Er zijn 341 mensen overleden. Woensdag werden er 58 nieuwe besmettingen gemeld.

De gezondheidsautoriteiten waarschuwen dat ziekenhuizen niet genoeg capaciteit hebben.