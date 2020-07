Via ons discussieplatform NUjij ontving de redactie dinsdag veel vragen over hoe het kan dat een met het coronavirus besmette persoon een ziekenhuisbezoek kan en mag afleggen. Een bezoek in zorggroep Alrijne eindigde in een ruzie. Vier verpleegkundigen zijn nu ook besmet, mogelijk als gevolg van het incident.

Alle betrokken partijen waren op de hoogte van de infectie. Het is nog niet zeker dat de ruzie de oorzaak is van alle besmettingen, maar er is al wel aangifte gedaan vanwege het 'schokkende incident'. Zitten beide partijen niet fout met het organiseren van het bezoek?

Volgens een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het uiteindelijk de keuze van het ziekenhuis om een dergelijk bezoek te laten plaatsvinden.

"Wij stellen richtlijnen en adviezen op en dat doen we niets voor niets: we willen niet terug naar waar we vandaan komen", aldus de woordvoerder. Regels die zijn opgesteld om zoveel mogelijk thuis te blijven, zijn daarbij het belangrijkst.

Quarantaines worden alleen niet actief gehandhaafd. Bovendien mengen de gezondheidsexperts zich ook niet in iedere discussie rondom ieder bezoek. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat desgevraagd weten dat een persoon pas in overtreding is als diegene doelbewust het virus overbrengt aan een ander.

Wanneer dat zo is, verschilt per geval. Een duidelijk voorbeeld uit de laatste maanden zijn de coronaspugers.

'Wij moedigen absoluut niet aan om met klachten naar het ziekenhuis te komen'

De eindverantwoordelijkheid in deze kwestie ligt dus bij de ziekenhuizen. Zorggroep Alrijne benadrukt in gesprek met NU.nl dat de ziekenhuizen absoluut niet aanmoedigen om naar het ziekenhuis te komen terwijl je besmet bent of het virus hebt.

"In dit geval waren er voldoende zwaarliggende redenen én was het mogelijk om het bezoek te laten plaatsvinden", aldus woordvoerder Charlotte Slagter.

Zo waren er afspraken gemaakt met de arts en verpleegkundigen over beschermende kleding, werd het gebruik van de hoofdingang gemeden en was binnenin het ziekenhuis een speciale route aangebracht naar een ietwat afgelegen locatie met de patiënt.

Het incident is volgens Slagter geen reden om de bezoekersregelingen te heroverwegen. "We blijven alles per situatie bekijken."