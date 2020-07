Servië en Montenegro krijgen opnieuw een inreisverbod voor Nederland, laat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) woensdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal coronabesmettingen in die landen neemt toe.

De twee Balkanlanden werden samen met twaalf andere landen vanaf 1 juli gezien als "veilig" en inwoners mochten naar Nederland reizen, mits de uitbraak onder controle bleef.

Grapperhaus schrijft nu aan de Kamerleden dat het risico voor de volksgezondheid te groot is: "Helaas is de situatie in Servië en Montenegro dusdanig verslechterd dat het kabinet heeft besloten om het inreisverbod weer te handhaven."

Beiden landen blijven de kleurcode oranje behouden. Dat betekent dat ze door het kabinet niet als veilige vakantielanden worden gezien voor Nederlanders.

Onrustige nacht in Servië

In de nacht van dinsdag op woensdag was het onrustig in Servië, na de aankondiging van een nieuwe lockdown. Betogers zijn boos over de corona-aanpak van de regering en bestormden het parlementsgebouw. Bij rellen vielen meerdere gewonden.

Servië heeft tot nu toe 16.168 besmettingen en 330 overlijdensgevallen, op een bevolking van bijna zeven miljoen. Dinsdag meldde het land 299 besmettingen en 13 doden, het grootste aantal doden op één dag tot nu toe in Servië.

In Montenegro is dinsdag de noodtoestand afgekondigd in vijf dorpen. Woensdag zijn er 66 nieuwe besmettingen gemeld, waarmee het totaal op 583 komt. In het land wonen ruim 600.000 inwoners.