De Portugese politie heeft zondag boetes uitgedeeld aan tientallen Nederlandse jongeren omdat zij lokale coronamaatregelen niet in acht namen en massaal op straat dronken, schrijven Portugese media. Berichten over de hoeveelheid jongeren op straat lopen uiteen, tot boven de 2.400 Nederlanders.

Het is niet duidelijk hoe hoog de boetes zijn en hoeveel Nederlanders er op de bon zijn geslingerd. In Portugal kan het overtreden van het samenscholingsverbod al gauw een boete opleveren tot 500 euro.

De Portugese badplaats Albufeira is populair onder jongeren vanwege het nachtleven van de stad. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn bars en clubs in het uitgaanscentrum nu echter gesloten. Daar zijn de jonge vakantiegangers zich niet altijd van bewust, bleek uit reportages van Portugese media.

Niet alleen Nederlandse jongeren zouden de fout zijn ingegaan. In normaliter populaire uitgaansstraten als de Rua da Oura zouden de laatste weken bijna dagelijks meldingen zijn gemaakt van jongeren in overtreding. In Portugal moet iedereen altijd 2 meter afstand houden én een mondkapje dragen op plaatsen waar veel aanwezigen zijn.

Zondagavond moest de militaire politie eraan te pas komen om de orde te herstellen. Burgemeester José Carlos Rolo zegt de komende dagen in gesprek te gaan met eigenaren van cafés en bars om hen nogmaals op de coronamaatregelen te wijzen.