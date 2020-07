Duizenden demonstranten in de Servische hoofdstad Belgrado hebben in de nacht van dinsdag op woensdag het parlementsgebouw bestormd. De betogers zijn boos, omdat de stad een nieuwe lockdown heeft afgekondigd voor komend weekend na een stijging in het aantal besmettingen met het coronavirus.

Rond 22.00 uur brak een kleine groep demonstranten door een politielint. Vervolgens betraden ze het parlementsgebouw. Kort daarop werden ze verwijderd door de politie. Ook buiten het gebouw hebben zich duizenden betogers verzameld.

Volgens tegenstanders van de lockdown is de stijging van het aantal COVID-19-besmettingen de schuld van de regering. Ze eisen het aftreden van de Servische president Aleksander Vucic en roepen leuzen als "Servië is opgestaan". Ook zouden ze met onder meer stenen, flessen en eieren naar de politie gooien. Politieagenten zouden hebben gereageerd door onder meer met traangas te gooien.

Servië heropende eind mei na de eerste lockdown in het land en op 21 juni werden verkiezingen gehouden. Veel oppositiepartijen boycotten de verkiezing. Zij bekritiseren de corona-aanpak van Vucic.

Vertegenwoordigers besmet bij verkiezingsbijeenkomst

In aanloop naar de verkiezingen organiseerde de regeringspartij van Vucic bijeenkomsten waarbij mensen geen mondkapjes droegen. Achteraf bleken meerdere vertegenwoordigers van de partij besmet te zijn met het COVID-19-virus.

Tot nu toe heeft het Oost-Europese land 16.168 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. 330 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dinsdag meldde het land 299 besmettingen en 13 overlijdensgevallen. Het is het hoogste aantal doden in 24 uur tot nu toe in het land. Epidemiologen en doktoren waarschuwen onder meer dat ziekenhuizen boven capaciteit dreigen te raken.