Tientallen kinderen hebben gezondheidsschade opgelopen doordat artsen ze vanwege de coronacrisis te laat hebben behandeld, meldt RTL Nieuws dinsdag. Ouders durfden of mochten hun kinderen niet naar een kinderarts brengen vanwege de COVID-19-uitbraak. Artsen wilden zo min mogelijk mensen op de praktijk ontvangen, waardoor zieke kinderen te laat werden geholpen.

De Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde heeft een speciaal meldpunt voor kinderen die te laat behandeld zijn. Dit meldpunt ontving zeker vijftig meldingen. In sommige gevallen zou het om ernstige schade gaan. Hoeveel gevallen dit precies zijn, is niet bekend.

Het zou onder meer gaan om kinderen die op de intensive care kwamen omdat te laat diabetes bij ze werd vastgesteld. De moeder van een ander kind moest acht keer de huisarts bellen omdat haar kind zieker bleef worden. Toen hij blauw, aanliep moest hij met spoed worden geopereerd.

Huisartsen ontvingen liever zo min mogelijk patiënten in de praktijk vanwege de coronacrisis. Het landelijk beleid was dat patiënten alleen mochten bellen of langskomen bij noodzaak, maar huisartsen mochten hier zelf invulling aan geven.

In sommige gevallen waren ouders zelf bang voor besmetting, waardoor ze geen dokter durfden in te schakelen. Een aantal ouders dacht zelfs dat het alleen nog bij coronaklachten mogelijk was om naar de dokter te gaan.