Iran meldt dinsdag dat tweehonderd coronapatiënten zijn overleden. Dat is een dagrecord voor het land, waar het aantal besmettingen weer stijgt sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen.

Het vorige record was nog maar twee dagen oud. Zondag werd bekendgemaakt dat er 163 personen aan de gevolgen van COVID-19 waren overleden.

Iran was aan het begin van de pandemie een van de zwaarst getroffen landen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, voerden de autoriteiten diverse maatregelen in. Deze maatregelen werden halverwege april geleidelijk versoepeld met als gevolg meer besmettingen en sterfgevallen.

Medio juni werd voor het eerst in twee maanden weer meer dan honderd sterfgevallen op een dag gemeld. Inmiddels zijn in Iran sinds het begin van de pandemie bijna twaalfduizend personen overleden aan COVID-19. Er zijn bijna een kwart miljoen besmettingen vastgesteld.

Het ministerie van Volksgezondheid maakte dinsdag ook bekend dat in de afgelopen 24 uur 2.637 personen positief zijn getest. Ongeveer de helft van deze groep is opgenomen in het ziekenhuis. De autoriteiten melden verder dat momenteel zo'n 3.270 coronapatiënten in kritieke toestand op de intensive care liggen.

President Hassan Rouhani droeg op 4 juli voor het eerst in het openbaar een mondkapje. (Foto: Pro Shots)

President voert weer coronamaatregelen in

President Hassan Rouhani kwam afgelopen week weer met maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Sinds zondag zijn mondkapjes in alle publieke ruimtes verplicht. Eerder waren de persoonlijke beschermingsmiddelen alleen verplicht op plekken waar veel mensen samenkomen.

Overheidsmedewerkers mogen van Rouhani alleen personen helpen als ze mondkapjes dragen. Werkgevers moeten personeelsleden die geen mondkapjes dragen naar huis sturen. Bedrijven moeten één week dicht als ze zich niet aan de regels houden. Ook gelden er extra strenge maatregelen op plekken met veel nieuwe besmettingen.

Rouhani stelt dat coronapatiënten een "religieuze plicht" hebben om anderen over hun besmetting op de hoogte te stellen. "Door uw besmettingen geheim te houden, schendt u de rechten van anderen", aldus de president.