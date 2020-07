Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft sinds vorige week dinsdag meldingen ontvangen over negentien personen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, terwijl negen Nederlanders werden opgenomen in het ziekenhuis. Het nieuwe gemelde aantal sterfgevallen is ongeveer even groot als in de voorgaande week (18), terwijl toen drie keer zoveel opnames werden gemeld (27).

Verder zijn de afgelopen week 432 mensen positief getest op COVID-19. In de voorgaande week ging het om 551 personen, waarmee het totaal nu op 50.694 staat.

Zo'n 2.800 personen zijn volgens een voorzichtige schatting nog zeer besmettelijk voor anderen, blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid.

In totaal zijn er volgens officiële cijfers nu 6.132 mensen in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus overleden, terwijl bijna 12.000 personen in het ziekenhuis kwamen te liggen.

Voorheen werden de cijfers dagelijks bijgewerkt, maar sinds juli brengt het RIVM wekelijks één update uit over het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames en besmettingen.

De werkelijke aantallen zijn groter, omdat niet elke coronapatiënt is getest. Ook betreffen de cijfers van het RIVM niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen: het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen en daar zit een vertraging in.