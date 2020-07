De ongeveer vijf miljoen inwoners van Melbourne moeten vanaf woensdag weer zes weken zoveel mogelijk thuisblijven, aldus de premier van de Australische deelstaat Victoria dinsdag. Hij noemt de stijging van het aantal gevallen "onhoudbaar".

Afgelopen nacht meldde de deelstaat 191 nieuwe besmettingen, de grootste toename sinds maart. Met de maatregelen willen lokale autoriteiten voorkomen dat de uitbraak versnelt. De schade als gevolg van het virus is in Australië redelijk beperkt gebleven: het land heeft tot nu toe 106 overlijdensgevallen gemeld.

Inwoners van Melbourne en de aangrenzende regio Mitchell Shire mogen de komende anderhalve maand volgens de nieuwe maatregelen alleen naar buiten om boodschappen te doen, zorg te verlenen, en te werken of studeren als dit echt niet thuis kan. Bij restaurants en cafés mag alleen nog afgehaald worden. De nieuwe regels golden al sinds eind juni in 36 buitenwijken van Melbourne.

De grens met de staat New South Wales (NSW), waar de grootste stad Sydney ligt, sluit in de nacht van dinsdag op woensdag lokale tijd en zal bewaakt worden door de politie en het leger. Mensen die de grens toch overgaan zonder geldige reden kunnen een boete van 7.700 Australische dollar (4.700 euro) en zes maanden celstraf krijgen.

Premier van Victoria Daniel Andrews vergeleek de uitbraak dinsdag met een "bushfire" of bosbrand die omsingeld en geblust moet worden, een veel voorkomend probleem in Melbourne. "Veel mensen zijn niet bang omdat ze denken dat het alleen gebeurt aan de andere kant van de wereld. Maar dat zouden ze wel moeten zijn", aldus Andrews in een statement dinsdag.

In totaal zijn er ruim 8.700 besmettingen vastgesteld in Australië, waarvan het leeuwendeel in de twee dichtsbevolkte staten Victoria (ruim 2.800) en NSW (meer dan 3.400). In NSW vlakt de uitbraak momenteel af; autoriteiten versoepelden begin juli de coronamaatregelen nog.